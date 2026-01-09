Thanh Hóa đứng thứ 4 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, sẵn sàng tăng tốc năm 2026

Đến hết ngày 31/12/2025, giá trị giải ngân của tỉnh Thanh Hóa đạt gần 17.842 tỷ đồng, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 117,4%, xếp thứ 4 toàn quốc.

Chiều 9/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và triển khai kế hoạch giải ngân năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết năm 2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt trên 755.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 83,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng so với cùng kỳ.

Trong đó, có 11 bộ, cơ quan Trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên.

Về kế hoạch năm 2026, Chính phủ giao tổng vốn đầu tư công là 995.348 tỷ đồng, cao hơn khoảng 93.000 tỷ đồng so với kế hoạch vốn năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay.

Đến đầu tháng 1/2026, các bộ, ngành, địa phương đã phân bổ chi tiết đạt khoảng 85,6% kế hoạch, song vẫn còn hơn 143.000 tỷ đồng chưa được phân bổ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn ngay trong những ngày đầu năm.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công.

Nhiều ý kiến tập trung vào các vướng mắc phát sinh mới như công tác giải phóng mặt bằng; thủ tục chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án còn kéo dài; tình trạng thiếu hụt và biến động giá vật liệu xây dựng; những phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển giao chủ đầu tư, ban quản lý dự án khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại Thanh Hóa, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh đạt gần 24.749 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/12/2025, giá trị giải ngân đạt gần 17.842 tỷ đồng, tương đương 72,1% kế hoạch. Đáng chú ý, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của Thanh Hóa đạt 117,4%, xếp thứ 4 về tỷ lệ giải ngân trong số 34 tỉnh, thành phố. Năm 2026, tổng nguồn kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 13.503 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/12/2025, tỉnh đã giao kế hoạch chi tiết cho danh mục chương trình, dự án và nhiệm vụ đạt 10.805,5 tỷ đồng, tương đương 80,02% kế hoạch; số vốn còn lại 2.697,9 tỷ đồng đang tiếp tục được hoàn thiện thủ tục để sớm phân bổ trong những tháng đầu năm. Năm 2026 được tỉnh Thanh Hóa xác định là năm tăng tốc trong điều hành đầu tư công. Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục và nguồn vật liệu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân, qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cải cách thể chế sâu rộng và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục như ở một số nơi, việc tổ chức thực hiện còn chậm, thiếu quyết liệt, công tác chuẩn bị đầu tư chưa kịp thời; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; vẫn còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: VGP)

Bước sang năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc phương châm “6 rõ” trong triển khai đầu tư công: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả - coi đây là nguyên tắc hành động xuyên suốt để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2025 đã phân bổ trước 31/1/2026 và đẩy nhanh phân bổ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải ngân đạt 100%, góp phần tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác quy hoạch, đầu tư, với phương châm tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, xác định thứ tự ưu tiên, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể; triển khai thủ tục đầu tư nhanh, hiệu quả trên cơ sở vận dụng các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời yêu cầu sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn đối với “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chỉ bố trí vốn cho các dự án đủ điều kiện triển khai; kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt; ứng dụng chuyển đổi số vào công tác khai thác, quản lý nguyên vật liệu, thanh quyết toán; tập trung vốn cho các công trình trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo; tháo gỡ các “điểm nghẽn” lớn về giải phóng mặt bằng, tái định cư. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn, làm rõ các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 để địa phương triển khai thống nhất, tránh lúng túng, kéo dài thời gian.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án; hạn chế tối đa việc điều chỉnh nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ thi công; đặc biệt, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, kiểm soát chặt chẽ tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; kịp thời điều hành thị trường để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn kết quả giải ngân với đánh giá thi đua, khen thưởng và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương trong việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhưng kỷ luật nghiêm minh, nhằm bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế.

