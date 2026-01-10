Để hộ kinh doanh phát triển ổn định, minh bạch

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1/1/2026 tất cả các hộ, cá nhân kinh doanh bước sang vai trò mới, hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc kê khai, tính thuế, thực hiện chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế hoặc phát triển lên mô hình doanh nghiệp. Sau hơn 1 tuần thực hiện, đến nay phần lớn các hộ kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa đã được các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thuế hỗ trợ chuyển đổi theo quy định.

Từ ngày 1/1/2026 tất cả các hộ, cá nhân kinh doanh bước sang vai trò mới, hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc kê khai, tính thuế, thực hiện chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế hoặc phát triển lên mô hình doanh nghiệp. Sau hơn 1 tuần thực hiện, đến nay phần lớn các hộ kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa đã được các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thuế hỗ trợ chuyển đổi theo quy định.

Nhân viên Công ty TNHH An Hiểu Minh hướng dẫn hộ kinh doanh trên đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành thực hiện kê khai thuế.

Kinh doanh mặt hàng chăn ga gối đệm đã hàng chục năm nay, chị Lưu Thị Thư, hộ kinh doanh ở đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, cho biết, trước đây vẫn nộp theo phương thức thuế khoán đơn giản. Đến tháng 6/2025, gia đình cũng đã chủ động chuyển sang kê khai nhằm minh bạch, thuận lợi hơn trong giao dịch, kinh doanh. Sau khi triển khai thực tế, chị Thư nhận thấy các giải pháp hóa đơn điện tử và phần mềm bán hàng đã hỗ trợ tương đối toàn diện, giúp các hộ kinh doanh nhỏ có thể tự thực hiện mà không nhất thiết phải thuê kế toán riêng.

Chị Thư cho biết: “Đây là bước chuyển quan trọng, công bằng và phù hợp hơn với thực tế trong quản lý thuế. Đồng thời, góp phần khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Tôi nghĩ khi đã kinh doanh thì phải kiểm soát được doanh thu và chi phí. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu kinh doanh, tôi đã hình thành thói quen ghi chép doanh thu, chi phí, nên việc thực hiện theo quy định mới chỉ là chuyển thói quen ghi chép từ sổ tay cá nhân sang phần mềm điện tử"...

Không chỉ thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, nhiều hộ kinh doanh được các đơn vị tư vấn thuế hỗ trợ đã chuyển lên doanh nghiệp. Điều này vừa để được hưởng các ưu đãi về chính sách thuế khi chuyển đổi, vừa tăng tính chuyên nghiệp, minh bạch trong hoạt động, thuận lợi cho quá trình mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

Chị Lê Thị Bích, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Eurogold Thanh Hóa, đường Lê Lai, phường Hạc Thành, cho biết: “Ngay khi được tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi đã chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp từ đầu tháng 10/2025. Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp chúng tôi được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập, khi làm việc với đối tác, khách hàng thuận tiện về hóa đơn chứng từ".

Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 92.000 hộ kinh doanh, sau thời gian ngành thuế, đơn vị tư vấn thuế tập trung cao điểm hỗ trợ, phần lớn hộ kinh doanh chuyển đổi xong trước ngày 1/1/2026. Đến nay, hiệu quả bước đầu của việc chuyển đổi kê khai thuế cho thấy đã có nhiều chuyển biến tích cực, đó là số hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử tăng nhanh; tỷ lệ cài đặt eTax Mobile vượt 90%; nhiều hộ kinh doanh dù không thuộc diện bắt buộc vẫn chủ động đăng ký chuyển đổi... Các giải pháp rà soát dữ liệu, giao dịch và dòng tiền cũng giúp tăng thu, đồng thời nâng cao mức độ minh bạch trong quản lý.

Giám đốc Công ty TNHH An Hiểu Minh Đào Trọng Tấn cho biết: “Để hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi theo đúng lộ trình, chúng tôi đã tập trung hướng dẫn các hộ kinh doanh nắm bắt thủ tục chuyển đổi hộ khoán sang kê khai, định kỳ nộp giấy tờ gì, xác định số thuế cần nộp và đầy đủ hồ sơ, sổ sách, hàng hóa kinh doanh. Hỗ trợ hộ kinh doanh xác định đúng quy mô, nhóm ngành nghề để áp dụng phương thức kê khai phù hợp theo quy định; thực hiện kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm chuyển đổi. Đối với các hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, đã tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký và làm quen với việc xuất hóa đơn điện tử theo quy định mới. Bên cạnh đó, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh và thuế; mở tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh; thực hiện kê khai thuế đúng thời hạn, đúng quy định. Đến nay, doanh nghiệp đã triển khai cho hàng trăm hộ kinh doanh chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai”.

Trên thực tế, khi chuyển từ nộp thuế theo phương pháp khoán sang kê khai, lợi ích đầu tiên và dễ thấy nhất là hộ kinh doanh chỉ phải nộp thuế khi phát sinh doanh thu. Nếu trước đây số thuế phải nộp được ấn định một lần cho cả năm, nhiều khi chưa phản ánh sát biến động thị trường, mùa vụ hay thời điểm kinh doanh trầm lắng, thì với phương pháp kê khai, số thuế được tính trên doanh thu thực tế trong kỳ. Chuyển sang kê khai cũng tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của hộ kinh doanh, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến bùng nổ. Khi doanh thu, chi phí được ghi nhận đầy đủ, hộ kinh doanh có cơ sở để làm việc với ngân hàng, tiếp cận tín dụng, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; đồng thời hình thành thói quen ghi chép, báo cáo tài chính minh bạch.

Hiện Thuế Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế điện tử, tăng cường kết nối dữ liệu với các nền tảng thương mại điện tử và các đơn vị liên quan; bảo đảm quá trình chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đồng bộ, thuận lợi, tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển ổn định, đủ nền tảng tiến lên doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Đức Thanh

