Công ty Điện lực Thanh Hóa: Vững vàng vượt khó, bảo đảm điện cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Trong bối cảnh năm 2025 ghi nhận nhiều khó khăn do thiên tai, nắng nóng gay gắt và nhu cầu điện tăng cao kỷ lục, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, đầu tư và vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025 là năm cuối của giai đoạn kế hoạch 5 năm 2021–2025, đồng thời cũng là một năm đầy thách thức đối với ngành Điện. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phụ tải điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong các đợt nắng nóng kéo dài, trong khi thời tiết diễn biến bất thường, mưa bão xảy ra với cường độ lớn, gây áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý vận hành và bảo đảm cung ứng điện.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nhà thầu, thi công nỗ lực trong công tác khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2025.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án cung cấp điện linh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát lưới điện; tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong các thời điểm cao điểm nắng nóng, mưa bão. Nhờ sự chuẩn bị bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh được vận hành an toàn, ổn định, liên tục, không để xảy ra thiếu điện trong mọi tình huống.

Kết quả, năm 2025 sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty đạt 8.748 triệu kWh, tăng 12,54% so với năm 2024. Công suất phụ tải cực đại toàn tỉnh đạt 1.652 MW – mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh rõ nhu cầu điện ngày càng lớn phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ và đời sống dân sinh. Đáng chú ý, điện cho công nghiệp – xây dựng chiếm trên 60% tổng phụ tải, cho thấy vai trò then chốt của điện năng trong thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Công nhân Xí nghiệp Cao thế Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) kiểm tra các thiết bị của TBA 110kV Hậu Lộc 2 trước khi đưa vào vận hành.

Song song với công tác vận hành, Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung đẩy nhanh đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện. Trong năm, hàng loạt dự án lưới điện 110 kV, trung và hạ áp được triển khai đồng bộ, nhiều công trình hoàn thành và đóng điện vượt tiến độ, kịp thời giải tỏa công suất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp và khu vực dân cư. Công tác quản lý vốn đầu tư, giải ngân và quyết toán được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng điện và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Công ty thăm hỏi, tặng quà khách hàng nhân “Tháng tri ân khách hàng” năm 2025.

Trên lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra; chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, tổn thất điện năng giảm xuống dưới 3,5%. Cùng với đó, Công ty đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và chăm sóc khách hàng, mở rộng cung cấp dịch vụ điện lực, nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của khách hàng. Đến hết năm 2025, 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến, 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; hệ thống lưới điện từng bước được hiện đại hóa theo hướng tự động hóa, điều khiển từ xa.

Công ty Điện lực Thanh Hóa là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành và địa phương trong việc tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; tăng cường kỷ cương pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, qua đó lan tỏa hình ảnh ngành Điện trách nhiệm, nhân văn.

Trước bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, những kết quả đạt được của năm 2025 đã phản ánh sự nỗ lực bền bỉ, cách làm chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, hướng tới mục tiêu bảo đảm cung cấp điện ngày càng an toàn, ổn định và tin cậy hơn trong thời gian tới.

Hùng Mạnh