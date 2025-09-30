Tuyên chiến với tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Chiều 30/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo IUU).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo IUU; lãnh đạo các tỉnh, thành phố ven biển.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa. Cùng tham gia có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo IUU (ngày 23/9), các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình tàu cá tham gia đánh bắt thủy sản nhưng chưa cấp phép tiếp tục giảm mạnh.

Cùng với đó, số tàu không đủ điều kiện hoạt động giảm mạnh, từ ngày 21/9 đến ngày 29/9 giảm tới 274 tàu. Số lượng cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác ngày càng nhiều. Số lượng tàu cá ra vào cảng trên hệ thống truy xuất điện tử tăng so với tuần trước.

Đại biểu tham luận tại Trụ sở Chính phủ và quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu (Ảnh chụp màn hình)

Đến nay, trong phạm vi cả nước có 28.052/28.318 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), chiếm 99,06%. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành theo dõi chặt chẽ tình hình tàu cá mất kết nối VMS. Từ ngày 6/9 đến nay chưa ghi nhận chính thức tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý...

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố ven biển đã phát biểu tham luận, giải trình làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, như tình trạng số tàu cá mất kết nối VMS tăng so với tuần trước, một số tỉnh xử lý vi phạm VMS còn thấp so với vụ việc được phát hiện... Các đại biểu đề xuất, kiến nghị Chính phủ tổ chức thực hiện một số giải pháp để chống IUU đạt hiệu quả hơn.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và nhiều địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, cũng như thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Nhấn mạnh mục tiêu là phải chấm dứt việc khai thác IUU trước ngày 15/10, gỡ cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban châu ÂU (EC) thể hiện danh dự, uy tín của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian còn lại rất ít, Đoàn kiểm tra của EC sẽ kiểm tra IUU tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường thuỷ sản Việt Nam có nguy cơ bị thu hẹp, khó khăn do những thay đổi của tình hình thế giới, việc EC rút Thẻ vàng IUU sẽ giúp thuỷ sản Việt Nam lấy lại và mở rộng thị trường, giúp người dân nâng cao thu nhập. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương ven biển tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Trong đó cần xác định rõ tư tưởng là phải tuyên chiến với tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong chống khai thác IUU.

Trước mắt các lực lượng chức năng cần thực hiện kiểm soát chặt chẽ tàu cá, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng chủ phương tiện vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Các địa phương phải thực hiện các giải pháp, quản lý hiệu quả tàu cá trên địa bàn cũng như điều kiện đảm bảo khai thác đúng pháp luật.

Xác định đây là thời điểm “vàng” để rà soát tình trạng tàu cá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Công an làm lực lượng nòng cốt, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương tổ chức rà soát tình trạng và hoàn thành trước ngày 15/10. Trong đó, dứt khoát không cho phép các phương tiện chưa đủ điều kiện, thiếu giấy phép ra khơi đánh bắt cá.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU theo chiều hướng tăng mức xử phạt. Giao Bộ Quốc phòng hoàn thành cơ sở dữ liệu về tàu cá. Bộ Ngoại giao chủ động thông tin với EC về những kết quả nổi bật trong công tác, cũng như nỗ lực, cố gắng của Chính phủ Việt Nam trong chống khai thác IUU...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận tại hội nghị của Ban chỉ đạo IUU tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi kết thúc Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cơ bản một số kết quả đạt được trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong điều kiện của địa phương có số phương tiện tàu cá tương đối lớn với trên 6.500 phương tiện, trong đó có 1.051 phương tiện khai thác ngoài khơi, ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về IUU cấp tỉnh và cấp xã. Đồng thời chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống IUU, cùng cả nước chung tay gỡ Thẻ vàng của EC.

Đến nay 100% tàu cá đã đăng ký có dấu hiệu nhận biết và nhập vào hệ thống dữ liệu nghề cá quốc gia theo quy định. Không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Tỷ lệ tàu lắp đặt thiết bị VMS đạt 99,4%. Đã phát hiện, xử lý vi phạm đối với 112 trường hợp, xử phạt trên 1,5 tỷ đồng...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào cảng cá, không để xảy ra tình trạng tàu thuyền neo đậu tại các bến tự phát. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với chủ phương tiện vi phạm về chống khai thác IUU.

Quang cảnh hội nghị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát thực tế, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thực trạng, giải pháp nâng cao năng lực của các cảng cá hiện có, đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ hàng của ngư dân. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đây là giải pháp rất quan trọng, không những góp phần chống khai thác IUU, mà còn tạo điều kiện cho ngư dân có nơi neo đậu phương tiện an toàn, phát triển ngành thủy sản bền vững.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần khẩn trương tham mưu văn bản kiến nghị các bộ, ngành trung ương sửa đổi thủ tục hành chính trong cấp phép một số giấy tờ cho tàu cá, theo hướng đơn giản, rút gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân mà vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước. Trong đó chú trọng các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Đỗ Đức