Tuổi trẻ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Thực hiện đợt thi đua cao điểm thanh niên tình nguyện chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 gắn với thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngay từ đầu năm 2025 Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% huyện, thị, thành đoàn triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.

Đoàn xã Trung Lý phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng Trung Lý hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Sùng A Đế ở bản Hộc.

Theo đó, tại xã Ngọc Trạo, đoàn xã đã ra quân đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ gia đình bà Phạm Thị Đạo, sinh năm 1935 ở thôn Thành Long dọn dẹp mặt bằng, di chuyển vật liệu xây dựng; trao hỗ trợ gia đình tiền mặt 10.000.000 đồng từ nguồn ủng hộ của cán bộ đoàn toàn xã. Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Phạm Thị Đạo hết sức khó khăn, bà dù tuổi đã cao nhưng vẫn là lao động chính trong gia đình có bởi 1 người con gái của bà thì bị liệt, 2 người cháu ngoại vận động khó khăn, không tự sinh hoạt.

Bà Đạo cho biết: “Vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên nhiều năm nay gia đình tôi luôn phải sống trong ngôi nhà nhỏ, xuống cấp nghiêm trọng. Việc gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây nhà mới và được chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên xã quan tâm, động viên, hỗ trợ giúp khiêng gạch, xi măng, trộn hồ đã giúp gia đình giảm bớt được chi phí khi xây dựng. Tôi rất cảm kích và biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ này”.

Tại các xã Mậu Lâm, Xuân Du, Thanh Kỳ, Yên Thọ, Như Thanh, Đồng Tiến, An Nông, Thọ Phú, Quảng Chính, các đoàn xã đã phối hợp với Công ty CP Happy New và nhãn sơn Nanomex tổ chức bàn giao sơn nước cho các gia đình trên địa bàn. Thông qua hoạt động đã góp phần giảm bớt chi phí xây nhà cho các hộ gia đình; đồng thời thể hiện sự chung tay, góp sức, sẻ chia, đồng hành của doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền nhằm thực hiện tốt các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, sơ kết giai đoạn 1 đợt thi đua cao điểm thanh niên tình nguyện chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 gắn với thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập triển khai hơn 400 đội hình thanh niên tình nguyện, với số lượng hơn 9.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ, tiếp sức thi công tại 725 nhà trên địa bàn tỉnh; vận động quyên góp theo kênh Ủy ban MTTQ gần hơn 1,4 tỷ đồng. Đồng thời, ngoài kinh phí đóng góp theo kênh của Ủy ban MTTQ, toàn đoàn còn vận động đóng góp hơn 2,59 tỷ đồng, vận động hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng trị giá gần 2.6 tỷ đồng, giúp các gia đình giải phóng mặt bằng, tháo dỡ nhà cửa, phát dọn, đào móng, vận chuyển vật liệu...

Để tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình đội hình thanh niên tình nguyện chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, các cơ sở đoàn chỉ đạo tăng cường vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia trợ giúp thi công, dọn dẹp, sơn sửa nhà cho các hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm và vận động nguồn lực hỗ trợ thêm giúp người dân sớm có nhà mới, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Bài và ảnh: Phương Lệ