Tuổi trẻ chung tay sẻ chia, hỗ trợ cùng bà con vùng bão lũ

Nhằm kịp thời sẻ chia và hỗ trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng của bão số 10, các tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã kịp thời có mặt trên khắp các tuyến đường, khu dân cư để chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả.

Đoàn viên, thanh niên xã Hóa Quỳ hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh tại các trường học.

Vượt chặng đường dài để đến với sự sẻ chia

Ngay sau khi cơn bão số 10 tan, chập tối 29/9, đoàn thiện nguyện của xã Triệu Sơn đã có mặt tại thôn Gia Dụ 1, xã Cẩm Thủy sau quãng đường mưa gió hơn 60km.

Đặt chân lên mảnh đất vừa oằn mình gánh chịu những mất mát không thể kể hết bằng lời, anh Trần Xuân Đức, thành viên đoàn thiện nguyện cay khóe mắt khi chứng kiến không khí tan hoang, nhếch nhác vẫn còn bao trùm trong từng vệt bùn, từng mái nhà đổ nát, và những giọt nước mắt còn vương trên má của những người còn ở lại.

Theo khảo sát sơ bộ của các cơ quan chức năng xã Cẩm Thủy, sau ảnh hưởng của bão số 10, toàn xã có 2.170 nhà ở bị sập, 8.529 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Ngoài ra, do gió lốc giật mạnh đã làm một số cây đổ ngã vào nhà dân làm hư hỏng nhẹ một số nhà ở và công trình phụ; nước lũ làm sập đổ khoảng 120m tường rào của người dân.

Mặc dù bão đi qua chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng mỗi người dân vẫn mang trong mình những nỗi đau không thể khỏa lấp. Hơn bao giờ hết, họ cần sự hỗ trợ không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần, để có thể vực dậy từ muôn nỗi thương tâm.

Trong chuyến đi lần này, anh Trần Xuân Đức cùng với các thành viên thiện nguyện đã gửi đến bà con nơi đây khoảng 50 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết và tặng áo phao cho bà con.

Đoàn viên, thanh niên xã Cẩm Thủy trao tặng các suất cơm cho người dân vùng bị ngập lụt

Bí thư Đoàn xã Cẩm Thủy Trần Thị Thúy, cho biết: Để chung tay sẻ chia cùng bà con, Đoàn xã cũng huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên trên địa bàn ra quân hỗ trợ bà con vùng bão lũ; đồng thời vận động các nhà hảo tâm tổ chức nấu, phát hơn 2.150 suất cơm cho bà con vùng bị ngập lụt.

Tại các xã Nông Cống, Trung Chính, Trường Văn,... thời điểm bão vừa tan, các xã có hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều gia đình phải sống trong tình cảnh nước vây tứ phía. Dù mực nước đã rút bớt khoảng nửa mét, nhưng vẫn còn hàng nghìn hộ chìm trong biển nước, sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Nhóm thiện nguyện Facebook Nông Cống-Thanh Hóa kêu gọi, vận động các mạnh thường quân ủng hộ hỗ trợ bà con vùng bị ngập lụt

Để chung tay hỗ trợ bà con vùng bị ngập lụt, trang Facebook Nông Cống-Thanh Hóa do anh Lê Sỹ Hách đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, quyên góp áo phao, xuồng, các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ bà con vùng bị ngập lụt. Theo ghi nhận, đến sáng 2/10, số tiền ủng hộ của người dân gửi bà con vùng ngập lụt đã đạt con số hơn 280 triệu đồng.

Hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau bão

Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng phương án, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện xung kích phòng, chống và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai 166 đội hình “Thanh niên tình nguyện xung kích” chủ động, sẵn sàng tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Tại xã Cẩm Thủy, Bí thư Đoàn xã Trần Thị Thúy, cho biết: “Trong ngày 2/10, khi nước rút và trên địa bàn xã có điện, có nước, đoàn viên, thanh niên đã được huy động tham gia dọn rửa nhà cửa cho bà con Nhân dân; dọn dẹp hàng trăm cây đổ, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, phun khử trùng phòng, chống dịch bệnh... nhằm khắc phục nhanh nhất những hậu quả của cơn bão số 10, giúp đảm bảo cảnh quan môi trường và ổn định đời sống của người dân”.

Đoàn viên, thanh niên xã Mậu Lâm hỗ trợ người dân dọn dẹp khu dân cư.

Tại xã Hóa Quỳ, Bí thư Đoàn xã Lê Trọng Hiệp, chia sẻ: Nhiều ngày nay, sau khi nước rút, Đoàn xã đã huy động hơn 100 lượt đoàn viên, thanh niên ra quân hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển đồ đạc; hỗ trợ trường mầm non quét dọn, lau bàn ghế sạch sẽ nhằm tốt công tác chuẩn bị để đón các em nhỏ đến trường sớm.

Cho đến bây giờ, các thầy, cô giáo Trường Mầm non Xuân Quỳ, xã Hóa Quỳ vẫn còn xúc động khi nhắc nhớ đến hình ảnh nhiệt huyết của các thanh niên tình nguyện xã: “Đội thanh niên tình nguyện đến đúng lúc chúng tôi cần nhất, khi mọi thứ dường như tan hoang sau cơn bão số 10. Các đoàn viên, thanh niên đã giúp trường chúng tôi dọn dẹp khuôn viên trường và các lớp học, xử lý các cây xanh gãy đổ và những mái nhà bị bung sau cơn bão”.

Đoàn viên, thanh niên quét dọn, vệ sinh trường học.

Tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, các hoạt động chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra cũng được triển khai mạnh mẽ.

Nổi bật, Đoàn xã Định Hòa đã tổ chức đội hình thanh niên xung kích đã hỗ trợ người dân di dời, kê cao tài sản và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua nơi bị ngập lụt. Đoàn xã Trung Hạ hỗ trợ bà con chuyển đồ đến nơi an toàn. Đoàn xã Thiệu Quang ra quân hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa bị hư hại do bão gây ra. Đoàn viên, thanh niên xã Mậu Lâm tích cực dọn dẹp vệ sinh khu dân cư sau bão số 10. Đoàn xã Hậu Lộc huy động đoàn viên, thanh niên đắp đê ngăn nước tràn sau bão. Đoàn phường Sầm Sơn huy động 1.000 đoàn viên, thanh niên ra quân thu gom cát trên dọc đường Hồ Xuân Hương để đưa về với biển, đồng thời thu gom cành cây gãy, rác thải dọc đường bờ biển....

Đoàn xã Hậu Lộc huy động đoàn viên, thanh niên đắp đê ngăn nước tràn sau bão.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu, nhấn mạnh: "Không khí tình nguyện hỗ trợ bà con Nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 đã và đang ghi đậm dấu ấn của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng xã hội. Thông qua các hoạt động cũng tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Lê Phượng