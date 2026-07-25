Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov của Nga tái xuất sau nhiều năm nâng cấp

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Nga đã đưa tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov thuộc lớp Kirov trở lại hoạt động thử nghiệm trên biển sau nhiều năm được nâng cấp, trong bối cảnh Moscow tiếp tục củng cố năng lực hải quân giữa cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài và căng thẳng với phương Tây gia tăng.

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov. Ảnh: Defence Security Asia.

Với lượng choán nước gần 28.000 tấn, Đô đốc Nakhimov là một trong những tàu chiến mặt nước lớn và được trang bị vũ khí mạnh nhất từng được chế tạo. Con tàu được thiết kế từ thời Liên Xô trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh nhằm đối phó với các hạm đội lớn và thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu quan trọng trên biển.

Sau nhiều thập kỷ không hoạt động và một chương trình hiện đại hóa tiêu tốn nhiều tỷ USD, con tàu hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển trước khi chính thức được đưa trở lại biên chế.

Việc tái xuất của Đô đốc Nakhimov diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây vẫn căng thẳng. Moscow những ngày gần đây cũng tuyên bố lực lượng hạt nhân của nước này đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Theo kế hoạch nâng cấp, Đô đốc Nakhimov sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại, gồm tên lửa hành trình tầm xa, hệ thống phòng không mới và năng lực tác chiến điện tử tiên tiến. Trong số các vũ khí được cho là sẽ được tích hợp có tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga hoàn tất thử nghiệm trên biển Ảnh: India Newsnetwork.

Chương trình hiện đại hóa tàu được ước tính tiêu tốn khoảng 5 tỷ USD, với mục tiêu biến một thiết kế có từ thời Liên Xô thành tàu chiến có khả năng đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Giới phân tích nhận định việc nâng cấp Đô đốc Nakhimov không chỉ nhằm khôi phục một tàu chiến cũ mà còn giúp Nga duy trì một nền tảng hỏa lực mạnh, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa, phòng không và tác chiến điện tử trong môi trường chiến tranh hiện đại. Động thái này nằm trong nỗ lực của Nga nhằm tăng cường năng lực quân sự trên biển, cùng với việc phát triển tên lửa tầm xa, vũ khí siêu vượt âm và các hệ thống răn đe chiến lược.

Hải quân Nga hiện vẫn dựa vào lực lượng tàu ngầm hạt nhân, các tàu chiến cỡ lớn và hệ thống tên lửa chiến lược để duy trì khả năng hoạt động trên phạm vi rộng.

Trong khi đó, NATO cũng đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Bắc Âu và Bắc Cực, trong bối cảnh hoạt động quân sự của Nga tại các khu vực chiến lược trên biển gia tăng.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.