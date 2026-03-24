Từ vai trò lãnh đạo đến bước chuyển trong cải cách hành chính

Với tư duy đổi mới, hành động sáng tạo, điều hành quyết liệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Những ngày thứ 7, chủ nhật cuối năm 2025, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Quảng Phú đã xuống nhà văn hóa các phố Quyết Thắng, Thịnh Vạn và Thành Mai để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đây là 3 phố xa trung tâm phường nên mỗi khi cần giải quyết TTHC, người dân phải đi lại khá xa. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là các đối tượng yếu thế và người cao tuổi, cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC phường đã về tận các phố để hỗ trợ. Với ý nghĩa đó, năm 2026 Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú tiếp tục triển khai ở 51 phố còn lại nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Thu Hà: "Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường, Trung tâm PVHCC phường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể với thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC theo hướng “nhanh - đúng - hiệu quả”. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, phường Quảng Phú đã triển khai đồng bộ cả 6/6 lĩnh vực CCHC, tạo nhiều dấu ấn trong thực hiện".

Từ năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh”. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong từng lĩnh vực. Từ hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU mang lại, 2 nhiệm kỳ liên tiếp (nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Thanh Hóa tiếp tục lựa chọn CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là khâu đột phá để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa. Đặc biệt, để loại bỏ những “gam màu tối” trong CCHC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều hội nghị đánh giá kết quả rà soát, khắc phục hạn chế, yếu kém nâng cao thứ hạng các chỉ số SIPAS, PAR INDEX, PAPI, PCI.

Để củng cố vững chắc niềm tin của người dân vào sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh, định kỳ hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy duy trì lịch tiếp công dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh duy trì tiếp doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, TTHC, bảo đảm cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy các cấp với Nhân dân cũng được tăng cường, đã khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nắm bắt kịp thời xu thế phát triển, năm 2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với 3 trụ cột chính là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đầu tháng 1/2026 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2026”. Nhờ đó, đến nay chuyển đổi số đang hiện diện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Ở Thanh Hóa, 100% doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hóa đơn điện tử và triển khai thuế điện tử trên thiết bị di động; 100% bệnh viện công lập triển khai thanh toán phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt; 100% cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và thu các khoản đóng góp.

Với tinh thần cải cách liên tục và xuyên suốt, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 đã đạt ở mức cao. Nổi bật là 100% văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương được cụ thể hóa và triển khai kịp thời; 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến có nhiều đột phá, luôn nằm trong tốp đầu cả nước. Hiện nay, Thanh Hóa có 2.237 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần; toàn bộ dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Những nỗ lực trong CCHC đã giúp Thanh Hóa cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 350 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 55 dự án FDI; thu hút được 3 dự án ODA với tổng vốn đầu tư hơn 2.054 tỷ đồng. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các dự án lớn ở Thanh Hóa là minh chứng cho hướng đi đúng của tỉnh trong đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tư duy kinh tế, thu hút hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Bài và ảnh: Minh Khôi