Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Người tốt

Từ sáng kiến nhỏ đến giá trị lớn

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Nổi bật trong số đó là anh Lê Trạc Đồng, Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất, Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Anh Lê Trạc Đồng với sáng kiến “Chế tạo máy ghép gỗ tự nhiên”.

Gắn bó nhiều năm với công ty, anh Đồng luôn tâm niệm: Đã đi làm thì phải làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến. Từ suy nghĩ đó, anh không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất. Với anh, việc học không chỉ ở sách vở mà còn từ đồng nghiệp và chính những vấn đề phát sinh trong lao động hằng ngày.

Với tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong công việc, anh đã có hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo sức lan tỏa cho phong trào phát huy sáng kiến trong doanh nghiệp. Trong đó, nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao được lãnh đạo đánh giá cao, tiêu biểu là sáng kiến “Chế tạo máy ghép gỗ tự nhiên”.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà máy trong việc ghép các tấm gỗ nhỏ thành tấm lớn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, trong khi các loại máy ghép gỗ cao tần trên thị trường có giá hơn 1 tỷ đồng, anh Đồng đã trăn trở, tìm tòi hướng đi phù hợp. Sau thời gian nghiên cứu, mày mò thiết kế, anh đã chế tạo thành công máy ghép gỗ tự nhiên phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty. Sáng kiến này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 420 triệu đồng chi phí đầu tư so với việc mua máy mới, mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất. Máy vận hành ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về độ phẳng, độ bền của mối ghép; đồng thời giúp giảm một lao động trực tiếp trong công đoạn, góp phần tối ưu hóa nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, việc tự chế tạo máy còn giúp nhà máy chủ động trong công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế linh kiện, giảm thiểu thời gian gián đoạn sản xuất. Máy được thiết kế phù hợp với công suất thực tế nên tiết kiệm điện năng, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị. Tính tổng thể, sáng kiến này đã mang lại giá trị làm lợi hơn 1 tỷ đồng cho doanh nghiệp, thể hiện rõ hiệu quả của lao động sáng tạo.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, sáng kiến của anh Đồng còn mang lại nhiều giá trị xã hội tích cực. Việc ứng dụng máy móc thay thế một phần lao động thủ công giúp giảm cường độ làm việc, bảo đảm sức khỏe cho công nhân. Đồng thời, chất lượng sản phẩm được nâng cao, đồng đều hơn, hạn chế sai sót do tay nghề, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Quy trình vận hành đơn giản, giúp giảm thiểu tai nạn lao động, tạo môi trường làm việc ổn định, bền vững.

Không chỉ là người đi đầu trong lao động sáng tạo, anh Đồng còn tích cực tham gia công tác công đoàn. Trên cương vị là thành viên Ban Chấp hành công đoàn công ty, đồng thời là tổ trưởng công đoàn khối văn phòng nhà máy, anh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Đặc biệt, anh còn trực tiếp phụ trách công tác đào tạo công nhân. Hằng năm, anh tổ chức từ 3 đến 4 khóa đào tạo về mô hình 5S, an toàn lao động, quy trình sản xuất và các chế độ, chính sách đối với người lao động. Nhờ đó, trong nhiều năm liền, doanh nghiệp không xảy ra tranh chấp lao động, không có khiếu nại tập thể; tình hình an ninh trật tự nội bộ được giữ vững. 100% người lao động chấp hành tốt quy định pháp luật, không vướng mắc tệ nạn xã hội. Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động ngày càng hài hòa, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững.

Với những đóng góp nổi bật, anh Lê Trạc Đồng đã được trao tặng nhiều phần thưởng như: Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; Giải Ba Hội thi Sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa; danh hiệu “Tri thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa”...

Bài và ảnh: Thanh Huê

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #sáng kiến #Sản xuất #Lao động Việt Nam #lao động sáng tạo #Nhà máy #Công ty #Điển hình tiên tiến #Người lao động #Liên đoàn lao động tỉnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh