Ánh sáng từ nghị lực sống

Từ một thanh niên khỏe mạnh, có công việc ổn định là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng rồi số phận nghiệt ngã đã cướp đi ánh sáng đôi mắt của anh Lê Xuân Thành, xã Sao Vàng. Không đầu hàng số phận, bằng nghị lực và khát vọng sống, anh Thành đã vượt qua số phận, không ngừng học hỏi để trở thành một cán bộ tận tâm, người truyền cảm hứng cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Anh Lê Xuân Thành (bên trái), Phó Chủ tịch Hội Người mù Thọ Xuân dạy nghề xoa bóp, bấm huyệt cho hội viên.

Từng có một tuổi thơ bình dị như bao đứa trẻ trong làng, cậu bé Lê Xuân Thành luôn là niềm tự hào của gia đình bởi sự chăm ngoan, ham học. Ngay từ nhỏ, Thành luôn ấp ủ ước mơ học tập tốt để trở thành kỹ sư xây dựng. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi đậu vào Trường Cao đẳng Giao thông Hà Nội, không dừng lại ở đó anh tiếp tục ôn thi và trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh, Khoa Xây dựng, dân dụng và công nghiệp. Tốt nghiệp ra trường, anh nhanh chóng được tuyển dụng vào làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn - một môi trường năng động với nhiều triển vọng phát triển. Thế nhưng, tương lai đang rộng mở thì biến cố bất ngờ ập tới, sau một lần khám sức khỏe, anh phát hiện mạch não bất thường và được bác sĩ khuyến cáo phải điều trị ngay.

“Trước đây, tôi thường xuyên bị đau đầu, nhưng chỉ nghĩ đó là điều bình thường do áp lực học tập. Thế nhưng, thời gian đi làm thì cơn đau thường xuyên hơn và khi nghe bác sĩ nói về tình trạng bệnh, tôi rất sốc. Việc phải từ bỏ công việc mà mình mơ ước, đó là quyết định khó khăn đối với tôi lúc bấy giờ” anh Thành trải lòng.

Thế nhưng, được sự động viên của gia đình cùng với sự chăm sóc tận tình của người con gái anh yêu thương đã tiếp thêm nghị lực để anh chiến đấu với bệnh tật. Sau thời gian điều trị, sức khỏe dần ổn định, anh trở lại với cuộc sống đời thường, tìm kiếm một công việc phù hợp rồi xây dựng mái ấm hạnh phúc cho riêng mình.

Tuy nhiên, định mệnh lại một lần nữa thử thách anh. Những cơn đau đầu triền miên, thậm chí có những lúc anh bị ngất xỉu phải nhập viện điều trị. Cuối năm 2018, sau khi khám và được tư vấn, anh quyết định mổ lần thứ 2. Thế nhưng, điều anh không bao giờ nghĩ đến là đôi mắt của mình đã bị ảnh hưởng hoàn toàn, một bên mất hoàn toàn thị lực, bên còn lại chỉ nhìn thấy mờ ảo. Thời điểm anh mổ, cũng là khi vợ anh sinh con đầu lòng. Chưa cảm nhận trọn vẹn được niềm vui làm cha, anh phải đối mặt với nỗi đau mất đi ánh sáng đôi mắt. Cú sốc quá lớn khiến anh rơi vào khủng hoảng tâm lý, tuy nhiên được sự động viên của người thân cũng như mỗi lần nghe thấy tiếng vợ con đồng hành bên cạnh, anh đã nhanh chóng vực dậy tinh thần với suy nghĩ bản thân phải cố gắng hơn nữa, không thể chìm mãi trong cơn tuyệt vọng, không phụ lòng người thân trong gia đình.

Một năm sau khi mất đi thị lực, anh Thành đăng ký tham gia Hội Người mù huyện Thọ Xuân (cũ). Ở đó, anh tìm thấy sự đồng cảm cùng với những người cùng cảnh ngộ và anh nhận thấy cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng mọi người luôn lạc quan, vui vẻ, nỗ lực học chữ, học nghề. Điều đó truyền cho anh năng lượng mạnh mẽ, để anh luôn nỗ lực từng ngày để trở lại với cuộc sống bình thường. Anh bắt đầu làm quen với những chấm nổi trên bảng chữ Braille, tiếp đó anh được học nghề xoa bóp bấm huyệt tại Hội Người mù tỉnh.

“Trước đây, tôi cũng tự tìm hiểu về y học cổ truyền, điều đó cũng giúp ích cho tôi khi học nghề. Tuy nhiên, thời gian đầu học nghề, tôi cũng gặp không ít khó khăn, bàn tay vụng về, lóng ngóng, chưa cảm nhận được rõ đường gân, khớp, huyệt đạo. Nhưng tôi luôn nghĩ nếu mình không cố gắng thì không thể nuôi được bản thân, huống gì lo được cho vợ con mình. Vì vậy, tôi cứ kiên trì học, có những lúc cảm nhận rõ bàn tay tê cứng, đau hàng tháng trời, nhưng tôi quyết tâm phải học lấy nghề để có thêm thu nhập”, anh Thành chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, anh không ngừng nỗ lực tìm hiểu học xoa bóp, bấm huyệt, cùng sự đồng hành của người thân, sự tận tụy, giúp đỡ của giáo viên và đồng nghiệp đã giúp anh tiến bộ hàng ngày. Sự tận tụy, trách nhiệm với công việc đã được mọi người ghi nhận, năm 2023, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Thọ Xuân (cũ), nay là Hội Người mù Thọ Xuân. Với những nỗ lực và đóng góp của mình, anh đã được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Người mù Việt Nam, kết quả đó không chỉ ghi nhận năng lực của bản thân, mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên mạnh mẽ trước nghịch cảnh.

Bà Nguyễn Thị Mạo, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Không chỉ là cán bộ có năng lực chuyên môn tốt mà anh Lê Xuân Thành còn luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, nhiệt tình giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ để vượt lên nghịch cảnh và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Anh là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, hội viên học tập và noi theo”.

Bài và ảnh: Trung Hiếu