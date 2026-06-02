Người thầy “thắp lửa” giáo dục nghề nghiệp

Trong hành trình “trồng người” gian nan mà cao quý, có những người thầy lặng lẽ cống hiến, dành trọn tâm huyết để nâng bước học sinh trên hành trình học tập và lập nghiệp. Thầy giáo Lê Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Triệu Sơn là một trong số đó.

Thầy giáo Lê Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn.

Hơn 22 năm gắn bó và công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 11 năm trực tiếp tham gia giảng dạy môn Toán và 11 năm làm công tác quản lý ở Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn, thầy Hải luôn tâm niệm, giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp trong tương lai cho học sinh. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của thầy, những năm qua trung tâm đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa gắn với đào tạo nghề, tạo điều kiện để học sinh vừa học văn hóa, vừa học được nghề sau khi tốt nghiệp.

Về công tác tuyển sinh, những năm qua trung tâm luôn dẫn đầu công tác tuyển sinh vào lớp 10 và có khối lượng học sinh đông nhất tỉnh. Đồng thời, luôn dẫn đầu cả tỉnh về thực hiện mô hình đào tạo song song học văn hóa với trung cấp nghề. Công tác liên kết đào tạo với các trường trung cấp trong và ngoài tỉnh được đặc biệt quan tâm, góp phần đa dạng hóa các hoạt động trong trung tâm. Quy mô số học sinh, số lớp tăng theo từng năm học. Số học sinh đoạt giải cấp tỉnh tăng lên rõ rệt; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp và thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao; chất lượng học sinh tham gia học nghề và tốt nghiệp ngày càng được nâng cao.

Không chỉ là nhà quản lý trách nhiệm, thầy Hải còn được đồng nghiệp và học sinh yêu mến bởi phong cách gần gũi. Thầy luôn sát sao động viên đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp và khơi dậy ý chí vươn lên của học sinh. Đặc biệt, thầy luôn đề cao phương châm “học đi đôi với hành”, gắn với đào tạo nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Trong bối cảnh GDNN đang có nhiều thay đổi, thầy vẫn luôn giữ vững quan điểm phát triển giáo dục bền vững, lấy người học làm trung tâm. Vì vậy, số học sinh đang theo học tại trung tâm vừa học văn hóa, vừa học nghề ngày càng tăng, chất lượng học sinh tham gia học nghề và tốt nghiệp ngày càng được nâng cao. Từ năm 2021 đến nay, tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn luôn là đơn vị xếp nhất, nhì toàn tỉnh khối GDTX. Đặc biệt, năm học 2025-2026, trung tâm có 21 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đoạt 19 giải, trong đó có 3 giải nhất, 9 giải nhì, 4 giải ba, 3 giải khuyến khích, xếp thứ nhất toàn tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được, Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; nhiều năm liên tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen, cùng nhiều giấy khen của các cấp, ngành. Cá nhân thầy giáo Lê Hữu Hải được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen và được bình chọn là “Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024”...

Bài và ảnh: Khắc Công