Từ Nghị quyết đến thực tiễn: Hành trình vì sức khỏe Nhân dân (Bài cuối): Vươn tầm y tế chuyên sâu - lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ

Song hành với củng cố y tế cơ sở, ngành y tế Thanh Hóa đang tạo bước đột phá trong phát triển khám, chữa bệnh chuyên sâu - trụ cột quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Những bước tiến về kỹ thuật cao, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ đang từng bước đưa hệ thống y tế tỉnh nhà vươn tầm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Nhiều kỹ thuật sau khi làm chủ tại tuyến tỉnh đã được chuyển giao xuống tuyến cơ sở, giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ngay tại cơ sở. Ảnh: Tô Hà

Bứt phá từ kỹ thuật cao - khẳng định vai trò “trụ cột” của tuyến tỉnh

Trong ký ức của không ít người dân Thanh Hóa, hành trình chữa trị bệnh nặng từng gắn liền với những chuyến xe vội vã ra Hà Nội, mang theo hy vọng mong manh cùng nỗi lo chi phí đè nặng. Thế nhưng, những năm gần đây, thực tế ấy đang dần thay đổi. Ngày càng nhiều ca bệnh phức tạp được điều trị thành công ngay tại tỉnh, không chỉ giúp người bệnh giảm gánh nặng mà còn khẳng định bước chuyển quan trọng của ngành y tế: từ phụ thuộc vào tuyến trên sang từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, phục vụ Nhân dân ngay tại địa phương. Sự chuyển mình ấy không phải là kết quả của những nỗ lực đơn lẻ, mà là cả một quá trình đầu tư bài bản, có trọng tâm, trong đó tuyến tỉnh giữ vai trò “trụ cột”, dẫn dắt toàn hệ thống. Nổi bật là sự bứt phá mạnh mẽ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa - hai đơn vị đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm điều trị chuyên sâu của khu vực.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, dấu ấn chuyển mình được thể hiện rõ nét qua những con số và thành tựu chuyên môn ấn tượng. Chỉ trong một năm, bệnh viện đã triển khai thành công 34 kỹ thuật mới, trong đó có nhiều kỹ thuật đặc biệt phức tạp như thay van động mạch chủ qua da, cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ cơ tim, phẫu thuật nội soi cắt đại - trực tràng sử dụng ICG lập bản đồ hạch. Việc làm chủ các kỹ thuật này không chỉ mở rộng khả năng điều trị mà còn giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm đáng kể tỷ lệ chuyển tuyến trung ương.

Không dừng lại ở đó, năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ còn được khẳng định qua việc xử trí thành công nhiều ca bệnh đặc biệt nguy kịch. Những trường hợp như phối hợp liên viện cứu sống sản phụ ngừng tim, hôn mê sâu; bệnh nhân bị mảnh gỗ xuyên thủng động mạch cảnh; hay bệnh nhân ngừng tim ngoại viện do điện giật được cứu sống ngoạn mục... đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về trình độ chuyên môn cũng như khả năng phối hợp đa chuyên khoa.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Hoàng Hữu Trường cho biết, việc làm chủ kỹ thuật cao không chỉ giúp giảm mạnh tỷ lệ chuyển tuyến mà còn khẳng định năng lực của một cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu duy nhất của tỉnh, tạo niềm tin để người bệnh yên tâm điều trị ngay tại địa phương. Một điểm nhấn quan trọng khác là công tác quản lý chất lượng. Ngân hàng máu của bệnh viện đã đạt chuẩn thực hành tốt sản xuất châu Âu (EU-GMP) do cơ quan chức năng của Cộng hòa Áo công nhận - một dấu mốc mang tính lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh đạt 97% là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ y tế tỉnh nhà.

Cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa cũng đang khẳng định vai trò là trung tâm điều trị ung thư chuyên sâu của khu vực Bắc Trung bộ. Từ danh mục hơn 300 kỹ thuật ban đầu, đến nay bệnh viện đã triển khai gần 8.000 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật hiện đại. Riêng trong năm 2025, bệnh viện tiếp tục đột phá khi đưa vào thường quy hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu như xạ trị điều biến liều IMRT, xạ hình xương bằng hệ thống SPECT/CT, phẫu thuật nội soi cắt thận triệt căn, điều trị giảm đau bằng morphin theo phương pháp PCA... Những tiến bộ này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn cải thiện đáng kể chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.

Theo Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa Trần Văn Thiết, phát triển kỹ thuật cao là hướng đi tất yếu nhằm giảm chuyển tuyến, giảm chi phí và tạo điều kiện để người bệnh được điều trị lâu dài ngay tại địa phương. Đồng thời, bệnh viện chú trọng đào tạo nhân lực chuyên sâu, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương, từng bước làm chủ các phương pháp điều trị hiện đại.

Hai “đầu tàu” của tuyến tỉnh không chỉ nâng cao năng lực điều trị mà còn tạo lực kéo cho toàn hệ thống, từng bước định hình vị thế y tế chuyên sâu của Thanh Hóa trong khu vực, thay đổi rõ nét nhận thức của người dân - từ tâm lý “lên tuyến trên mới yên tâm” sang tin tưởng điều trị ngay tại địa phương.

Hình thành hệ sinh thái điều trị hiện đại

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng lực tại từng bệnh viện, ngành y tế Thanh Hóa đang từng bước hình thành một hệ sinh thái điều trị hiện đại, trong đó các tuyến được kết nối chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục, lấy người bệnh làm trung tâm. Một trong những động lực quan trọng của quá trình này chính là chuyển đổi số. Xác định đây là khâu đột phá, ngành y tế đã triển khai đồng bộ các giải pháp với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng”. Không chỉ là câu chuyện công nghệ, chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản cách người dân tiếp cận dịch vụ y tế - từ thụ động sang chủ động, từ phụ thuộc sang được phục vụ. Tại các bệnh viện tuyến tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin đã làm thay đổi toàn diện quy trình quản lý và khám, chữa bệnh. 100% văn bản hành chính được ký số; bệnh án điện tử được triển khai rộng rãi; hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ đăng ký khám bệnh, tra cứu thông tin; thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh, giúp giảm thời gian chờ đợi, nâng cao tính minh bạch và thuận tiện cho người bệnh. Song song với đó, các nền tảng số như sổ sức khỏe điện tử, đơn thuốc điện tử từng bước được hoàn thiện và kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình một cách liên tục, thuận tiện hơn trong quá trình khám, chữa bệnh. Các dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa cũng được triển khai, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

Cùng với chuyển đổi số, hoạt động chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến được đẩy mạnh. Nhiều kỹ thuật sau khi làm chủ tại tuyến tỉnh đã được chuyển giao xuống tuyến dưới, giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ngay tại cơ sở, giảm tải cho tuyến trên và bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ tuyến đầu. Những đổi thay này đã tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người bệnh.

Ông Nguyễn Văn H., một bệnh nhân ung thư dạ dày chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần điều trị tôi đều phải ra Hà Nội, chi phí rất tốn kém. Nay nhiều kỹ thuật đã thực hiện được ngay tại Thanh Hóa, thủ tục nhanh gọn, bác sĩ tư vấn rõ ràng nên tôi yên tâm điều trị lâu dài”.

Bên cạnh nâng cao chất lượng điều trị, các bệnh viện cũng chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc toàn diện, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh - một xu hướng tiếp cận hiện đại, nhân văn, đặt con người vào trung tâm của mọi hoạt động y tế.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành y tế đang tập trung xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy người dân làm trung tâm. Trong đó, y tế chuyên sâu giữ vai trò then chốt trong nâng cao chất lượng điều trị, còn y tế cơ sở là nền tảng bảo đảm chăm sóc từ sớm, từ xa. Đặc biệt, chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá để kết nối các tuyến, nâng cao hiệu quả phục vụ và từng bước đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân. Cùng với những kết quả đạt được, ngành y tế vẫn đối mặt với không ít thách thức như áp lực quá tải giường bệnh, nhu cầu đầu tư trang thiết bị hiện đại và bài toán nhân lực chuyên sâu. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được giải quyết bằng các chính sách đồng bộ, lâu dài.

Từ những ca bệnh nguy kịch được cứu sống, từ những kỹ thuật cao được làm chủ đến sự hài lòng ngày càng cao của người bệnh, có thể thấy rõ một bước chuyển mang tính chiến lược của y tế Thanh Hóa. Khi người bệnh không còn phải đi xa để tìm kiếm cơ hội điều trị, khi niềm tin được giữ lại ngay tại địa phương, đó không chỉ là thành quả của một ngành y tế đang chuyển mình mạnh mẽ, mà còn là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa nghị quyết của Đảng trong từng nhịp sống đời thường - vì sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà