Tăng cường quản lý hành nghề y, dược tư nhân

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống y tế ngoài công lập, hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng đa dạng về loại hình và quy mô, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, giảm tải cho hệ thống y tế công lập. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở hoạt động đúng quy định, vẫn còn tình trạng vi phạm về điều kiện hành nghề, quảng cáo sai sự thật, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc... đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Sở Y tế phối hợp với các ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 1.829 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Trong lĩnh vực dược có 4.495 cơ sở kinh doanh. Riêng khối bệnh viện tư nhân có 4.056 giường bệnh nội trú, chiếm 25,4% tổng số giường bệnh toàn tỉnh. Sự phát triển của khu vực y tế ngoài công lập đã tạo thêm nhiều lựa chọn dịch vụ cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cơ sở vi phạm như hành nghề không phép; cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn được phê duyệt; bán thuốc không theo đơn; kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc; vi phạm quy định về niêm yết giá; người phụ trách chuyên môn vắng mặt khi cơ sở hoạt động... Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người bệnh.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm 50%, chi phí tuân thủ giảm 61,66%. Trong năm 2025, ngành y tế đã cấp 1.058 giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 208 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 409 chứng chỉ hành nghề dược; 636 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 1.054 giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) và 29 giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). Hiện có 15/20 bệnh viện tư nhân triển khai bệnh án điện tử. Việc chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở và người hành nghề đang được hoàn thiện, hướng tới công khai, minh bạch thông tin để người dân thuận tiện tra cứu, giám sát.

Song song với công tác cấp phép, hậu kiểm và thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Trong năm 2025, ngành y tế đã kiểm tra hậu kiểm 564 cơ sở; thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 8 cuộc đột xuất). Qua đó, xử phạt 45 cơ sở với tổng số tiền hơn 1,098 tỷ đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn đối với 3 cá nhân; đình chỉ hoạt động có thời hạn 10 cơ sở. Các vi phạm chủ yếu tập trung ở hành vi hoạt động không phép; không bảo đảm điều kiện sau cấp phép; cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn; mua bán thuốc không có giấy phép lưu hành; buôn bán hàng giả; không niêm yết giá hoặc niêm yết không đầy đủ...

Đặc biệt, trong đợt cao điểm kiểm tra dược, mỹ phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Y tế đã phối hợp với các ngành chức năng thành lập 3 đoàn kiểm tra từ ngày 27/1 đến 31/3/2026 nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về dược, mỹ phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, 3 đoàn kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh dược, xử phạt 3 cơ sở vi phạm tổng giá trị 69,325 triệu đồng. Chủ trì, phối hợp cùng với Công an tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tiến hành kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, xử phạt 6 cơ sở vi phạm tổng giá trị 62 triệu đồng; thành lập 20 đoàn kiểm tra đánh giá đối với 226 cơ sở bán lẻ về việc duy trì, đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” - GPP và 6 đoàn đánh giá đối với 11 cơ sở bán buôn về việc duy trì, đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” - GDP. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm tiến hành giám sát và lấy mẫu theo kế hoạch tại 59 cơ sở thuộc địa bàn các xã, phường trên toàn tỉnh, trong 101 mẫu có 44 mẫu đạt, 1 mẫu không đạt (dược liệu và vị thuốc cổ truyền), đang phân tích 56 mẫu. Qua công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đã góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y tế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, từng bước lập lại trật tự trong kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Hiếu cho biết: "Việc tổ chức đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm; ngăn ngừa hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trong dịp lễ, tết; bảo đảm bình ổn thị trường và an toàn cho người tiêu dùng. Đồng thời, qua kiểm tra góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề và chủ cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, bền vững trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y, dược".

Ở góc độ cơ sở, dược sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng, phụ trách nhà thuốc Cường Nhung (phường Hàm Rồng), chia sẻ: "Qua các đợt kiểm tra, chúng tôi được hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình bảo quản thuốc, sắp xếp thuốc theo đúng nguyên tắc GPP, cập nhật dữ liệu bán thuốc trên hệ thống phần mềm. Việc kiểm tra không chỉ để xử lý vi phạm mà còn giúp cơ sở hoàn thiện, nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho người dân".

Bài và ảnh: Tô Hà