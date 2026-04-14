Từ ngày 17/4, đợt nắng nóng diện rộng ở Thanh Hóa sẽ kết thúc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 17/4, đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong những ngày vừa qua sẽ kết thúc, thời tiết dịu dần.

Theo đó, từ ngày 17/4 nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa có khả năng dịu dần; cảnh báo từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, trong các ngày 15 và 16/4, khu vực trung du và vùng núi Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55 - 65%.

Cụ thể, phạm vi ảnh hưởng tập trung ở các địa phương: Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn. Thời gian nắng nóng trong ngày được dự báo chủ yếu từ 12 đến 16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1.

Trước đó, trong ngày 14/4, khu vực vùng núi tỉnh Thanh Hóa đã có nắng, có nơi nắng nóng, với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 33 - 35 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 60 - 65%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân như say nắng, sốc nhiệt, mất nước; làm gia tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Đồng thời, nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ quá tải, cháy nổ thiết bị điện, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi không cần thiết trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 giờ; uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc trang phục chống nắng khi ra ngoài; bố trí thời gian lao động hợp lý, tránh làm việc quá sức dưới trời nắng. Cùng với đó, cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại khu vực rừng và khu dân cư.

