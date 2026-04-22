Từ đêm nay (22/4), Thanh Hóa sẽ đón không khí lạnh, cảnh báo mưa dông nguy hiểm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh từ ngày 23/4.

Ảnh nguồn Internet

Dự báo từ đêm 22/4, không khí lạnh bắt đầu tác động, khiến thời tiết chuyển biến rõ rệt. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-24°C. Trên biển, từ gần sáng 23/4, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 23 đến 25/4, khu vực Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm/24h, có nơi trên 80mm/24h, tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc; đồng thời làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân và các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, có biện pháp phòng tránh, đặc biệt lưu ý an toàn khi xảy ra dông, lốc, sét và trong hoạt động trên biển.

LP