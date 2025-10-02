Từ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đến mạng lưới nữ doanh nhân

Những năm qua, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Trên tinh thần đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Từ đề án này, các cấp hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều chị khởi nghiệp, trở thành doanh nhân tiêu biểu.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo trao khen thưởng cho các doanh nhân nữ, cơ sở sản xuất do nữ làm chủ khởi nghiệp hiệu quả trên các lĩnh vực.

Chủ cơ sở sản xuất tháp ly miền Bắc - Giáp Thủy do chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Trung Chính kể chuyện khởi nghiệp của mình khá thú vị. 10 năm trước, vợ chồng chị làm nghề phục vụ đám cưới, cho thuê phông rạp, làm hoa... Tình cờ trong một lần ra chợ Vườn Hoa (phường Hạc Thành) lấy hàng, chị nhìn thấy một tháp ly rót rượu và nghĩ nếu mình làm được giá thành sẽ rẻ hơn. Hai vợ chồng đã mày mò, sáng tạo làm tháp ly và được thị trường tiếp nhận. Năm 2015, sản phẩm vươn ra các tỉnh, thành trong nước thông qua các kênh bán hàng trên mạng xã hội. Hiện, trung bình một tháng cơ sở xuất ra thị trường khoảng 1.000 sản phẩm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Chị Thủy cho biết: "Thực hiện Đề án 939, Hội LHPN xã đã giúp tôi tiếp cận vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Gia đình phát triển sản xuất tháp ly phục vụ đám cưới gồm các loại như tháp thiên nga, tháp xoay, tháp tim cầu, tháp tam giác... khá hiệu quả".

Còn chị Quách Thị Anh, chủ Tổ hợp tác (THT) Thảo dược Hương Quê, xã Luận Thành hoạt động trong lĩnh vực trồng, sơ chế và tiêu thụ các sản phẩm dược liệu tại địa phương, chia sẻ: Năm 2021, có 7 thành viên nòng cốt - đều là phụ nữ dân tộc Mường cùng nhau khởi xướng thành lập THT Thảo dược Hương Quê và liên kết với 26 hộ trồng dược liệu, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Ngành nghề chính của THT là trồng và chế biến sản phẩm từ nguồn dược liệu bản địa tạo ra sản phẩm siro húng chanh, xà bông thảo dược, dầu gội, dầu xả thảo dược, trà thảo mộc, mặt nạ dưỡng da từ nghệ, ngâm chân từ gừng và nhiều sản phẩm thảo dược khác. THT được tham gia nhiều sân chơi khởi nghiệp ý nghĩa. Năm 2023, THT vinh dự có sản phẩm giành giải thưởng “Xuất sắc tiêu biểu” tại “Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức và giải khuyến khích vòng chung kết cấp vùng Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Câu chuyện của chị Thủy, chị Anh và nhiều chị em khác cho thấy đề án đã tạo cú hích, phát huy tinh thần tự làm chủ bản thân của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị em phụ nữ trong tỉnh đã thay đổi và đang từng bước khẳng định bản thân trên mọi lĩnh vực, trong đó có hoạt động khởi nghiệp. Thực hiện đề án, hàng năm Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể với mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, chỉ đạo các cấp hội lựa chọn và thành lập HTX, THT với chỉ tiêu mỗi huyện (cũ) ít nhất 1 HTX hoặc 5 THT hiệu quả; khảo sát, tư vấn thành lập doanh nghiệp, phối hợp hỗ trợ thủ tục pháp lý và cung cấp thông tin quyền lợi, phối hợp với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện vay vốn cho phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp nữ tại địa phương.

Trong quá trình triển khai, nhiều tấm gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu đã xuất hiện. Đó là những chị em dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp từ những ngành nghề truyền thống, từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến dịch vụ, thương mại, công nghệ mới. Có chị bắt đầu từ quy mô nhỏ, từng bước mở rộng thị trường, vươn ra ngoài tỉnh. Có chị mạnh dạn đổi mới cách làm, ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Có chị bền bỉ giữ nghề truyền thống của quê hương, vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa tạo sinh kế cho nhiều phụ nữ khác... Mỗi mô hình, mỗi doanh nghiệp là một câu chuyện khởi nghiệp minh chứng sống động cho ý chí, nghị lực và sức sáng tạo không ngừng của phụ nữ Thanh Hóa.

Hiện 80% hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm và khởi nghiệp. Các cấp hội LHPN đã hỗ trợ hơn 9.200 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, đạt 460%, trong đó thành lập mới 1.187 doanh nghiệp do nữ làm chủ, đạt 131,9%; thành lập mới 75 HTX và 105 THT, đạt 400% kế hoạch. Đồng thời, duy trì hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân nữ, CLB Nữ doanh nhân và vận động doanh nghiệp tham gia an sinh xã hội, tạo việc làm cho lao động nữ. Hội cũng phối hợp với các ngân hàng và doanh nghiệp hỗ trợ vốn, kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho phụ nữ phát triển kinh tế. Các mô hình đã tạo việc làm cho 2.150 phụ nữ với thu nhập bình quân trên 3,5 triệu đồng/tháng, góp phần khắc phục sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, XDNTM, đô thị văn minh.

Hội LHPN Việt Nam đang làm tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Khi đề án được phê duyệt, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa sẽ chủ động tham mưu xây dựng Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Bài và ảnh: Lê Hà