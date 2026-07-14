Từ đất khó vươn lên

Sinh ra và lớn lên trên những vùng đất còn nhiều khó khăn, những đảng viên trẻ hiểu hơn ai hết sự thiếu thốn, vất vả của cuộc sống nơi đây. Thay vì lựa chọn rời quê hương để tìm kiếm cơ hội ở nơi khác, họ đã quyết tâm ở lại, hoặc trở về sau những năm học tập, công tác xa nhà, mang theo khát vọng cống hiến và góp sức làm đổi thay quê hương. Từ việc làm bình dị nhưng thiết thực, những con người ấy đang từng ngày lan tỏa tinh thần dấn thân, vì cộng đồng và làm hồi sinh những vùng đất khó.

Làm homestay, xây tủ sách

Bùi Thị Nga livestream giới thiệu về một loại rau của dân tộc Mường.

Những ngày hè cao điểm, homestay “Bỏ phố về rừng” ở xã Thạch Quảng gần như kín khách. Du khách tìm đến không chỉ để tận hưởng không gian núi rừng mát lành mà còn trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường. Ít ai biết, phía sau mô hình du lịch cộng đồng ấy là tâm huyết của chị Bùi Thị Nga, một nữ cán bộ công an luôn đau đáu với quê hương.

Sinh ra trong một gia đình người Mường còn nhiều khó khăn, chị thấu hiểu những thiếu thốn của cuộc sống vùng cao. Năm 2021, nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả, chị cùng gia đình xây dựng homestay “Bỏ phố về rừng” với mong muốn vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Những ngày đầu, từ cải tạo không gian, học cách làm du lịch đến quảng bá hình ảnh, mọi việc đều phải tự mày mò. Có lúc lượng khách ít, nguồn thu bấp bênh, nhưng gia đình chị vẫn kiên trì theo đuổi hướng đi đã chọn. Với chị Nga, điều níu chân du khách không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ nguyên vẹn trong từng nếp nhà, món ăn và sinh hoạt của người Mường.

Với chị Nga, niềm vui không chỉ là homestay ngày càng đông khách, mà còn là trẻ em có thêm sách để đọc và người dân địa phương mạnh dạn tham gia làm du lịch

“Bản thân tôi là người Mường. Tôi mong không chỉ nhiều người biết đến văn hóa quê hương mà những đứa trẻ vùng cao cũng có thêm cơ hội học tập, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”, chị Nga chia sẻ.

Xuất phát từ mong muốn ấy, ngoài công việc chuyên môn và cùng gia đình phát triển homestay, chị còn xây dựng các tủ sách miễn phí cho trẻ em vùng cao. Với chị, niềm vui không chỉ là homestay ngày càng đông khách, mà còn là khi văn hóa Mường được nhiều người biết đến, trẻ em có thêm sách để đọc và người dân địa phương mạnh dạn tham gia làm du lịch.

Đánh thức nghề dưới tán rừng

Anh Lê Trọng Mai giới thiệu về sản phẩm mật ong hoa rừng Đức Lương.

Nếu câu chuyện của chị Bùi Thị Nga cho thấy sức trẻ trong việc đánh thức tiềm năng du lịch quê hương thì tại xã Hóa Quỳ, anh Lê Trọng Mai lại góp phần giúp nhiều hộ dân đổi thay cuộc sống từ nghề nuôi ong dưới tán rừng.

Là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Bình Lương 2, anh hiểu rõ những khó khăn của bà con khi nghề nuôi ong nhiều năm chỉ dừng ở quy mô nhỏ lẻ, sản xuất theo kinh nghiệm, đầu ra bấp bênh. Nhận thấy đây là lợi thế của địa phương, năm 2019 anh vận động người dân thành lập câu lạc bộ nuôi ong để cùng chia sẻ kinh nghiệm. Ba năm sau, HTX Hợp Thành ra đời, từng bước liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với 1.600 đàn ong và sản phẩm mật ong hoa rừng Đức Lương được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, HTX Hợp Thành đã mở thêm hướng thoát nghèo, làm giàu cho người dân thôn Bình Lương

Để người dân thay đổi cách làm cũ không phải chuyện dễ, anh Mai cùng các thành viên HTX kiên trì hướng dẫn kỹ thuật, kết nối đầu ra, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay, HTX có 37 thành viên với khoảng 1.600 đàn ong, sản phẩm mật ong hoa rừng Đức Lương được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Khi nhiều hộ đã biết làm kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của thôn Bình Lương 2 giảm từ 37% năm 2017 xuống còn khoảng 4% vào năm 2025.

“Trước đây, bà con nuôi ong chủ yếu theo phương pháp truyền thống nên hiệu quả chưa cao. Khi tham gia HTX, các hộ được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ con giống, bao tiêu sản phẩm nên thu nhập ổn định hơn. Chúng tôi cũng tiếp tục hỗ trợ bà con phát triển thêm một số mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương”, anh Mai chia sẻ.

Với anh Mai, giá trị lớn nhất của HTX không nằm ở doanh thu hay sản lượng, mà ở việc ngày càng có thêm nhiều hộ dân có sinh kế ổn định trên chính quê hương mình.

Ươm những mùa quả ngọt

Từ những mô hình tiên phong ấy, có thể thấy một lớp đảng viên trẻ ở khu vực miền núi đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế địa phương. Mỗi người một hướng đi, từ phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng HTX đến mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhưng đều chung mong muốn tạo ra giá trị từ chính tiềm năng vùng đất mình sinh sống.

Doanh nghiệp của anh Phạm Văn Quyền (áo trắng) tại xã Ngọc Lặc đang tạo việc làm cho 20 lao động địa phương.

Hành trình ấy chưa bao giờ bằng phẳng. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ còn nhiều biến động là những khó khăn mà những người trẻ ấy phải đối mặt. Song, thay vì chùn bước, họ kiên trì học hỏi, xây dựng các mô hình kinh tế bền vững. Điều đáng quý hơn cả là những mô hình ấy không chỉ mang lại thu nhập cho bản thân mà còn tạo việc làm, hỗ trợ người dân cùng phát triển, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Trên những vùng đất còn nhiều gian khó, những người trẻ ấy đang chứng minh rằng cơ hội không chỉ nằm ở những đô thị lớn. Khi biết phát huy lợi thế quê hương bằng tư duy mới và tinh thần dám làm, mỗi vùng đất đều có thể trở thành bến đỗ bình an, tạo sinh kế bền vững cho bản thân và cộng đồng.

Những vùng đất cằn, đất khó đã nở hoa từ mồ hôi, từ ý chí và bản lĩnh của những đảng viên trẻ ở miền Tây xứ Thanh.

Hương Quỳnh