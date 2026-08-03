Nga Thắng phấn đấu trở thành xã phát triển khá của tỉnh

Đảng bộ xã Nga Thắng hiện có 1.503 đảng viên sinh hoạt tại 37 tổ chức cơ sở đảng. Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình, kế hoạch, đề án sát với điều kiện thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Lãnh đạo xã Nga Thắng thăm mô hình trồng ớt tại thôn Phương Phú.

Đồng chí Trịnh Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Thắng, cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết bằng hệ thống nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác, kế hoạch, thông báo kết luận, công văn và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên từng lĩnh vực. Cùng với đó, đảng ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Trọng tâm lãnh đạo được tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; triển khai các giải pháp phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác; tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công...

Để nghị quyết được triển khai hiệu quả, Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng công tác tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Mỗi nhiệm vụ đều xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm của tập thể, cá nhân phụ trách; đồng thời gắn kết quả thực hiện với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng quý, hằng năm, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ.

Cùng với đó, đảng ủy duy trì nền nếp giao ban hằng tuần giữa thường trực đảng ủy; giao ban hằng tháng với UBND xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; định kỳ sơ kết, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Các tổ công tác theo từng lĩnh vực cũng được thành lập để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Với sự lãnh đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy, việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Đến tháng 7/2026, UBND xã đã hoàn thành 2/27 chỉ tiêu chủ yếu; 25/27 chỉ tiêu còn lại đang được triển khai theo kế hoạch. Đối với các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, xã đã hoàn thành và báo cáo đúng hạn 107/125 nhiệm vụ, 18 nhiệm vụ còn lại đang được tập trung thực hiện.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xã đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ trên địa bàn các xã Nga Thạch, Nga Thắng và Nga Phượng (cũ) trước ngày 30/6/2026. Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, HTX và các hộ dân tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao thông qua các chính sách hỗ trợ. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 14,88/18,34ha, bằng 80,7% kế hoạch tỉnh giao.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng của địa phương. Từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, xã tiếp nhận 8.315 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 8.278 hồ sơ trực tuyến và 37 hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đã giải quyết 8.267 hồ sơ, gồm 7.242 hồ sơ trước hạn, 1.013 hồ sơ đúng hạn và 12 hồ sơ quá hạn. Chỉ số công khai, minh bạch đạt 100%; chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 99,6%; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt 99,6%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%; công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Những kết quả đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã khẳng định quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Với sự đồng thuận của Nhân dân, Nga Thắng đang từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành xã phát triển khá của tỉnh.

Bài và ảnh: Phan Nga