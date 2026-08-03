Ưu tiên chế biến sâu và sản xuất xanh

Không chỉ mở rộng quy mô công nghiệp, Thanh Hóa đang từng bước chuyển trọng tâm thu hút đầu tư sang các dự án chế biến sâu, công nghệ cao và sản xuất xanh. Đây là hướng đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chủ lực, với tỷ trọng giá trị tăng thêm đạt khoảng 36% GRDP vào năm 2030; đồng thời đáp ứng xu thế chuyển đổi sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường.

Lắp đặt thiết bị tại Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn để chuẩn bị vận hành thương mại đầu năm 2027.

Thung lũng Gốm sứ ASEAN được xây dựng trên địa bàn xã Nông Cống và Yên Thọ sẽ chính thức sản xuất thành phẩm vào cuối tháng 8 năm nay. Với tổng diện tích 43,8ha và vốn đầu tư 200 triệu USD, đây là dự án đầu tư ra nước ngoài đầu tiên của Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc). Không chỉ kỳ vọng hình thành hạt nhân trung tâm sản xuất gốm sứ hiện đại của Thanh Hóa, chủ đầu tư cam kết vận hành nhà máy bằng nguồn năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời áp mái. Theo ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam, ngay trong giai đoạn 1, doanh nghiệp sẽ đầu tư 6 dây chuyền sản xuất thông minh, hiện đại. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến đạt công suất khoảng 170 triệu sản phẩm gốm sứ gia dụng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu trên 200 triệu USD, hướng tới các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

Với ưu thế về sản phẩm và tiêu chí sản xuất mới, đây là một trong những dự án được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện cơ chế ưu tiên “làn xanh”, giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, từ thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan khác. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Chỉ sau 1 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, dự án đã hoàn thành giai đoạn I và đủ điều kiện đưa vào vận hành.

Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS&CKCN), nhiều dự án chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ hiện đại cũng đang tăng tốc hoàn thiện và được tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý KKTNS&CKCN rốt ráo các giải pháp hỗ trợ để sớm đưa vào khai thác như Nhà máy Sản xuất vải Billion Union Việt Nam; Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Nhà máy Dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam; Nhà máy Sản xuất dây đai TEXTILE IND (giai đoạn 2)... Trong đó, Nhà máy Sản xuất vải Billion Union Việt Nam sẽ cung cấp khoảng 18.000 tấn vải mỗi năm ra thị trường, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, may mặc, da giày; Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với nhiều sản phẩm hóa chất phức tạp, được sản xuất với hệ thống máy móc công nghệ cao và quy trình kiểm toán năng lượng chặt chẽ.

Theo Sở Công Thương, với định hướng xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực tăng trưởng mới từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đơn vị hiện đang tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; trong đó, chú trọng thu hút các dự án sản xuất thiết bị điện tử, linh kiện bán dẫn, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, robot công nghiệp; đồng thời phát triển các lĩnh vực năng lượng mới như hydrogen xanh, amoniac xanh, điện sinh khối và điện gió ngoài khơi. Cùng với đó là thúc đẩy hình thành các chuỗi chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu, phát triển logistics và bảo quản lạnh, qua đó nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Thung lũng Gốm sứ ASEAN sẽ được vận hành bằng nguồn năng lượng xanh từ đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái.

Định hướng này cũng tiếp tục được khẳng định trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh), với mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Bắc Trung bộ và cả nước, trọng tâm là công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Quy hoạch cũng nhấn mạnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ sạch và các ngành công nghiệp chiến lược; phát triển công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, đồng thời từng bước hạn chế các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, bên cạnh các ngành công nghiệp nền tảng như lọc hóa dầu, năng lượng, luyện kim, hóa chất, cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, Thanh Hóa sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới nổi có hàm lượng công nghệ cao, phát thải các-bon thấp và giá trị gia tăng lớn. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về cơ cấu ngành mà còn là bước chuyển trong tư duy phát triển, từ thu hút đầu tư dựa trên lợi thế chi phí sang cạnh tranh bằng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, lợi thế nhân công giá rẻ sẽ không còn là yếu tố quyết định. Thanh Hóa cần tạo lợi thế khác biệt bằng nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tiếp cận các công nghệ mới. Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị sẽ mở ra cơ hội để địa phương tận dụng các nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, phát triển những sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật và sức cạnh tranh cao.

Bài và ảnh: Tùng Lâm