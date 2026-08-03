Đảm bảo nguồn cung đá vật liệu xây dựng cho thị trường

Từ đầu năm đến nay, việc tiêu thụ đá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc với nhiều loại mặt hàng tăng giá. Đây là tín hiệu vui, đồng thời là cơ hội giúp các doanh nghiệp sản xuất đá VLXD trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

Khai thác đá tại mỏ đá xã Ngọc Liên.

Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone là doanh nghiệp được cấp phép khai thác tại mỏ đá xã Biện Thượng với thời hạn 30 năm. Hằng năm, công ty cung ứng ra thị trường từ 70 - 75.000m3 đá phục vụ các công trình xây dựng giao thông và dân dụng. Ông Mai Văn Sơn, giám đốc phụ trách sản xuất cho biết: “So với mọi năm, thị trường năm nay tiêu thụ đá VLXD thông thường tăng cao. Từ đầu năm đến nay, công ty đã cung ứng ra thị trường gần 40.000m3 đá các loại, tăng 10% so cùng kỳ. Thời điểm này đang bước vào mùa mưa, lượng cầu tuy có giảm, song để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, nhất là vào thời gian cao điểm của 3 tháng cuối năm, doanh nghiệp đang tập trung nhân lực, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho 50 lao động, với mức thu nhập dao động từ 10 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Công ty CP đá Phú Thắng, xã Quý Lộc là doanh nghiệp chuyên khai thác, chế biến đá VLXD phục vụ thi công các công trình giao thông, xây dựng dân dụng và xuất khẩu. Hàng năm, công ty cung ứng khoảng 80.000m3 đá VLXD thông thường cho thị trường trong nước. Ông Nguyễn Chí Nam, giám đốc công ty cho biết: “Do nhu cầu tiêu thụ đá VLXD thông thường tăng cao, từ đầu năm đến nay, công ty đã cung ứng ra thị trường khoảng 54.000m3, tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 67% so với kế hoạch năm. Thị trường tiêu thụ thuận lợi, giúp công ty tạo việc làm cho 200 lao động, với mức thu nhập ổn định từ 12 - 15 triệu đồng/người/tháng. Đáp ứng nhu cầu VLXD cho các dự án đang triển khai, xây dựng trên địa bàn, công ty sẽ đẩy mạnh sản xuất, khai thác nhưng luôn bảo đảm công suất như giấy phép đã được cấp”.

Hiệp hội Đá Thanh Hóa hiện thu hút trên 150 doanh nghiệp tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội. Mỗi năm, Hiệp hội sản xuất, cung ứng ra thị trường và đem lại giá trị khoảng 50 triệu USD (đối với đá xuất khẩu) và 2.000 tỷ đồng (đối với đá tiêu thụ nội địa). Ông Trần Như Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đá Thanh Hóa cho biết: Từ đầu năm đến nay, thị trường tiêu thụ VLXD nói chung và đá VLXD thông thường nói riêng có nhiều khởi sắc, giúp cho việc tiêu thụ VLXD có nhiều thuận lợi. Chỉ tính trong lĩnh vực đá VLXD thông thường, 7 tháng năm 2026, lượng đá sản xuất được tiêu thụ tăng 5 - 7%, đem lại doanh thu cho các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá VLXD tăng từ 10 - 15% so cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Tuấn, từ nay đến cuối năm, nhất là vào thời gian cao điểm mùa xây dựng tập trung ở 3 tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ VLXD thông thường sẽ tăng cao. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về đảm bảo nguồn VLXD cho các dự án, tránh tình trạng khan hiếm, tăng giá, Hiệp hội đã triển khai đến các doanh nghiệp thành viên đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn cung cho thị trường và khai thác đúng công suất như giấy phép được cấp. Trên tinh thần đó, các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp được phép nâng công suất khai thác đã chuẩn bị nhân lực, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại đẩy mạnh khai thác, chế biến. Đến thời điểm này, đá VLXD thông thường được kiểm soát, đảm bảo nhu cầu xây dựng các dự án, không có tình trạng khan hiếm, hoặc đẩy giá lên cao.

Theo Phòng Địa chất và khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Thanh Hóa: Tổng nguồn đá xây dựng cung ứng ra thị trường năm 2026 đạt 15,56 triệu m3/năm (bao gồm công suất 7,78 triệu m3/năm của 182 mỏ đang hoạt động và 7,78 triệu m3/năm của 5 mỏ đang chờ ý kiến tỉnh xác nhận đăng ký thu hồi giấy xác nhận). Trong khi đó, nhu cầu đá xây dựng cho các dự án đầu tư công, xây dựng dân dụng trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 là 10,51 triệu m3. Vì vậy, đá VLXD đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho các dự án đầu tư công và dân dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Lý