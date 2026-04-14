Người đưa “trái ngọt” lên vùng đất khó

Trên những sườn đồi khô cằn của bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, giờ đã được phủ màu xanh mướt của cây cam Lào, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Thành quả ấy khởi nguồn từ đôi bàn tay khơi đất, gieo mầm đầy tâm huyết của Bí thư chi bộ, Trưởng bản Tặng Văn Lai.

Ông Tặng Văn Lai, bản Suối Tút, xã Quang Chiểu chăm sóc vườn cam của gia đình.

Là người sinh ra và lớn lên ở Suối Tút, ông Tặng Văn Lai thấu hiểu hơn ai hết những tháng ngày chật vật ấy. Ông nhớ như in những mùa vụ thất bát, những bữa cơm đạm bạc chỉ trông vào ngô, khoai. Làm lụng quanh năm vất vả mà gia đình chẳng dư dả gì. Bước ngoặt đến với ông vào năm 2015, trong một chuyến tham quan, học hỏi mô hình kinh tế tại Lào. Giữa những triền núi, ông bắt gặp những vườn cam xanh tốt, quả sai trĩu cành. Điều khiến ông đặc biệt chú ý là giống cam này sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc và phù hợp với điều kiện đồi núi. “Nhìn những đồi cam bên đó, tôi nghĩ ngay đến Suối Tút. Đất mình cũng là đất dốc, khí hậu tương đồng. Tôi tự hỏi, tại sao mình không thử mang giống cam này về trồng thử nghiệm”, ông Lai nhớ lại khoảnh khắc ý tưởng lóe lên.

Nghĩ là làm, trở về bản Suối Tút, ông Lai mang theo 100 gốc cam Lào về trồng thử, đồng thời dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt, học hỏi kinh nghiệm từ người dân bản địa bên kia biên giới. Không vội vàng vận động bà con, ông chọn cách làm trước trên chính mảnh đất nhiều sỏi đá của gia đình. Những ngày đầu với ông không hề dễ dàng. Đất khô, dốc, việc cải tạo mất nhiều công sức và không tránh khỏi sự hoài nghi của nhiều người. Nhưng điều bất ngờ là cây cam Lào lại hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Suối Tút nên sinh trưởng, phát triển tốt. Kết quả, sau 3 năm lứa cam đầu tiên bắt đầu ra hoa, kết trái, những chùm quả vàng ươm nặng trĩu cành hiện lên ngay trên sườn đồi vốn cằn cỗi. Từ 100 gốc cam ban đầu, đến nay gia đình ông Lai đã phát triển được gần 500 gốc cam, trung bình mỗi cây cho thu hoạch từ 60 - 70kg. Trừ tất cả chi phí, gia đình ông thu lãi trên 100 triệu đồng/năm.

Từ mô hình trồng cam hiệu quả của gia đình ông Tặng Văn Lai, nhiều bà con Nhân dân trong bản đã đến học tập, nhờ ông chia sẻ kinh nghiệm để chuyển đổi, làm theo. Đến nay, người dân bản Suối Tút đã trồng trên 20ha cam, nhiều diện tích cam bắt đầu cho thu hoạch. Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, cây cam phát triển khỏe, quả ngọt, mẫu mã đẹp, được thị trường ưa chuộng. Trung bình, mỗi ha cam cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Điều đáng chú ý cam Suối Tút được trồng theo hướng tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật... Hiện, địa phương đang xây dựng thương hiệu cam Suốt Tút trở thành sản phẩm OCOP. Nếu thành công, đây sẽ là bước đi quan trọng để cam Suối Tút vươn ra thị trường, mang lại nguồn thu bền vững cho người dân địa phương.

Bài và ảnh: Khắc Công