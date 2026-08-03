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Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 lập đỉnh kỷ lục trong nhiều năm

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Theo báo cáo từ Cục Thống kê, sự khởi sắc này đến khi nhiều năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục mở rộng.

Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 lập đỉnh kỷ lục trong nhiều năm

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, sự khởi sắc này đến khi nhiều năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục mở rộng.

Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 lập đỉnh kỷ lục trong nhiều năm

Sản xuất công nghiệp 7 tháng của năm 2026 đạt mức tăng cao nhất kể từ 2019, phản ánh sự phục hồi bền vững của ngành

Ngày 3/8, Cục Thống kê thông tin sản xuất công nghiệp bảy tháng của năm 2026 đạt mức tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất của giai đoạn này trong nhiều năm qua. Mức tăng chung này phản ánh rõ nét đà phục hồi bền vững khi so sánh với tốc độ tăng, giảm cùng kỳ của giai đoạn 2019-2026 lần lượt là 9,4%, 2,6%, 7,6%, 8,6%, âm 0,8%, 8,5%, 8,4% và 11,4%.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, sự khởi sắc này đến khi nhiều năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành và hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục mở rộng.

Riêng trong tháng Bảy, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số sản xuất của ngành chế biến, chế tạo tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 14,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,5%; Ngành khai khoáng tăng 10,4%.

Tính chung bảy tháng, trong các ngành công nghiệp cấp I, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành khi tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025, đóng góp 9,3 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Tiếp theo, ngành khai khoáng ghi nhận mức tăng 6,6%, đóng góp 1 điểm phần trăm; Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,9%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm.

Đi sâu vào các ngành công nghiệp trọng điểm cấp II, hầu hết các lĩnh vực đều ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong bảy tháng qua. Một số ngành đạt mức tăng nổi bật gồm sản xuất kim loại tăng 23,5%; Sản xuất xe có động cơ tăng 16,0%; Sản xuất đồ uống tăng 15,7%... Ngoài ra, ngành sản xuất hóa chất cũng tăng 12,5%; Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic và chế biến gỗ cùng tăng 12,2%; chế biến thực phẩm tăng 11,2%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 10,3%. Ngược lại, ngành khai thác than cứng và than non ghi nhận mức giảm nhẹ 3,1%.

Về sản phẩm công nghiệp chủ lực, thị trường ghi nhận sự bứt phá của nhiều nhóm hàng quan trọng, như xe máy tăng 31,1%; Máy tính xách tay tăng 30,7%; Thép cán tăng 24,7%; Ôtô tăng 24,3%; thủy hải sản chế biến tăng 21,2%...

Tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại cả 34 địa phương trên cả nước trong bảy tháng. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số IIP ấn tượng nhờ sự bứt phá của ngành chế biến, chế tạo hoặc sản xuất, phân phối điện. Cụ thể, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện. Các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ và Thái Nguyên cũng ghi nhận ngành chế biến chế tạo tăng trưởng mạnh mẽ ở mức từ 21,4% đến 33,6%. Trái lại, một số địa phương ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp hoặc sụt giảm ở các ngành mũi nhọn, như Lai Châu có ngành chế biến chế tạo chỉ tăng 3,6%, sản xuất điện tăng 3,3%; Sơn La có ngành chế biến chế tạo giảm 0,3% và ngành khai khoáng của Cần Thơ giảm tới 49,1%.

Báo cáo chỉ ra đà phục hồi sản xuất đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp. Tính đến ngày 1/7, số lao động làm việc tại các doanh nghiệp tăng 1% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, quản lý rác thải và nước thải tăng lần lượt 0,1% và 3,7%. Ngành sản xuất và phân phối điện giữ nguyên quy mô nhân sự so với tháng trước nhưng tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lao động ngành khai khoáng tuy tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước nhưng đã sụt giảm 1,3% so với cùng thời điểm năm 2025.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/san-xuat-cong-nghiep-7-thang-nam-2026-lap-dinh-ky-luc-trong-nhieu-nam-post1127784.vnp

Từ khóa:

#Chế tạo #so với cùng kỳ #ghi nhận #Ngành sản xuất #Kinh doanh #Tốc độ tăng trưởng #Lao động #Khởi sắc #Năng lực #Lập đỉnh

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