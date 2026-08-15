Lan tỏa những việc làm đẹp

Sáng chủ nhật hàng tuần, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Tiên Trang không khó bắt gặp hình ảnh những hội viên, phụ nữ miệt mài chăm sóc các tuyến đường hoa, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải. Không chỉ tích cực bảo vệ môi trường, Hội LHPN xã còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, tạo sự gắn kết, sẻ chia, lan tỏa nhiều việc làm đẹp trong cộng đồng.

Hội viên phụ nữ xã Tiên Trang quét dọn đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Đều đặn vào ngày cuối tuần, khi tiếng loa truyền thanh ở nhà văn hóa thôn Phúc Lộc thông báo đến giờ tổng dọn vệ sinh, hội viên, phụ nữ lại khẩn trương tập trung tại các tuyến đường trong khu dân cư. Mỗi người một việc, người quét dọn vệ sinh, người chăm sóc bồn hoa, hàng cây hoặc dọn dẹp khuôn viên nhà văn hóa. Không khí càng trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng nói cười hòa cùng không khí làm việc trách nhiệm của mỗi người. Nhờ duy trì hiệu quả mô hình “Ngày chủ nhật xanh” nên đường làng, ngõ xóm trong thôn luôn sạch, đẹp.

Chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Phúc Lộc, cho biết: “Sáng chủ nhật hàng tuần, gia đình tôi cũng như nhiều hội viên trong thôn đều tham gia quét dọn vệ sinh môi trường. Cảm giác hàng ngày đi trên những con đường sạch sẽ, ngắm nhìn cây xanh, cây hoa khoe sắc phấn khởi vô cùng. Với chúng tôi, việc làm đó không chỉ là tham gia vào hoạt động của hội mà còn là thói quen, ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với nơi mình đang sinh sống”.

Để chung tay bảo vệ môi trường, Hội LHPN xã còn triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Ngôi nhà xanh”. Từ những chai nhựa, giấy vụn, lon nước ngọt hay các loại phế liệu tái chế đều được người dân mang đến và bỏ vào “Ngôi nhà xanh” được đặt tại nhà văn hóa thôn, trường học và các khu dân cư. Sau khi bán phế liệu, toàn bộ số tiền thu được gây quỹ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, 15/15 chi hội đều thực hiện hiệu quả mô hình này, qua đó không chỉ góp phần giảm rác thải ra môi trường mà còn lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức phân loại, tái chế rác trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã thực hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả khác, như: “Nhà sạch, vườn đẹp, nhà sạch, ngõ đẹp”; “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Từ gom phế liệu đến triệu phần quà” đã tạo sức lan tỏa đến đông đảo hội viên, phụ nữ tích cực tham gia. Đến nay, toàn xã có 1.205 hộ xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, nhà sạch, ngõ đẹp”; duy trì, chăm sóc hơn 10km đường hoa và hàng cây mắt ngọc, từ đó tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở nhiều tuyến đường.

Cùng với việc bảo vệ môi trường, Hội LHPN xã Tiên Trang còn dành nhiều sự quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Thông qua mô hình “Mẹ đỡ đầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi”, hội đã kết nối các tổ chức, cá nhân và hội viên nhận hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ kinh phí hằng tháng, tặng học bổng, xe đạp, bảo hiểm y tế, đồ dùng học tập. Đồng thời, thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng hành cùng các em trong học tập và cuộc sống.

Từ 1/7/2025 đến nay, Hội LHPN xã kêu gọi nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 6 triệu đồng/cháu/năm đến khi đủ 18 tuổi, nâng tổng số trẻ mồ côi được đỡ đầu tại địa phương lên 17 cháu. Những việc làm thiết thực đó tiếp thêm nghị lực để các em cố gắng học tập tốt và vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Trang Lê Thị Chiến, cho biết: “Để tiếp tục lan tỏa những việc làm đẹp trong cộng đồng dân cư, hội tiếp tục duy trì nhiều mô hình cụ thể thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tế tại địa phương. Cùng với đó, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của từng cán bộ, hội viên, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và thường xuyên đăng tải những hoạt động của hội trên mạng xã hội, loa truyền thanh của thôn, xã, từ đó nhằm lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả đến đông đảo hội viên”.

Bài và ảnh: Trung Hiếu