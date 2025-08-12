Từ 22/8, UBND cấp xã có quyền cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 103/2025/QĐ-UBND, ngày 11/8/2025 về việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định liên quan của Chính phủ và theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp cho UBND các xã, phường thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019, Nghị định số 148/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung được phân cấp; định kỳ hàng năm (chậm nhất ngày 25/12), báo cáo UBND tỉnh các nội dung liên quan đến nhiệm vụ được phân cấp hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 22/8/2025, thay thế Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 30/1/2019 của UBND tỉnh về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2019 phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke ngoài cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp trên địa bàn quản lý.

