Từ 18h30 hôm nay (13/8), tạm dừng hoạt động phần mềm Xử lý vi phạm để nâng cấp

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông báo hệ thống Xử lý vi phạm sẽ tạm dừng hoạt động từ 18h30 ngày 13/8 đến 6h00 ngày 18/8/2025 để nâng cấp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Nhân dân)

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa có công văn gửi Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng hoạt động phần mềm xử lý vi phạm để nâng cấp.

Theo đó, hệ thống Xử lý vi phạm sẽ tạm dừng hoạt động từ 18h30 ngày 13/8 đến 6h00 ngày 18/8/2025. Việc tạm dừng này nhằm mục đích cập nhật, bổ sung các biểu mẫu và tính năng mới, đáp ứng yêu cầu của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ xử lý vi phạm khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ xử lý vi phạm còn tồn theo biểu mẫu trước đây, hoàn thành trước 18h00 ngày 13/8.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân.

NM