Từ 15/5, bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông

Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt đã bãi bỏ Nghị định 100 từ ngày 15/5/2026.

Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Đáng chú ý, nghị định này bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP – văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cùng các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ Nghị định 100 không đồng nghĩa với việc dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà nhằm thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, trong đó bổ sung cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, Nghị định 336/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời bãi bỏ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đường sắt.

Như vậy, sau nhiều lần điều chỉnh, phân tách theo từng lĩnh vực quản lý, Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã chính thức hết hiệu lực toàn bộ theo quy định mới.

Hiện nay, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xử phạt theo các nghị định chuyên ngành, trong đó có cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đối với các hành vi vi phạm thuộc những lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan đến giao thông đường bộ, đường sắt nhưng không được quy định trong các nghị định này, việc xử lý sẽ căn cứ theo các nghị định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng của từng lĩnh vực.

Nguồn: https://vtv.vn/tu-15-5-bai-bo-nghi-dinh-100-ve-xu-phat-vi-pham-giao-thong-100260326124820154.htm