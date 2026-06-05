Thí sinh thi vào lớp 10 hoàn thành môn đầu tiên: Đề Văn vừa sức, giàu tính thực tiễn

Sáng 5/6, thí sinh toàn tỉnh đã hoàn thành môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, tự tin vì đề thi được đánh giá vừa sức, bám sát chương trình học và có tính thực tiễn cao.

Video: Nhận định của thí sinh đề Văn vừa sức, giàu tính thực tiễn.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã trở nên nhộn nhịp. Dù thời tiết khá thuận lợi, nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến điểm thi từ sớm để ổn định tâm lý và kiểm tra lại giấy tờ dự thi. Lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, cán bộ coi thi cũng có mặt từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Theo thống kê của ngành giáo dục, sáng nay toàn tỉnh có 50.675 thí sinh dự thi, vắng 473 thí sinh. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đây là môn thi được nhiều thí sinh quan tâm bởi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá khả năng cảm thụ văn học, tư duy và kỹ năng trình bày.

Kết thúc thời gian làm bài vào lúc 10 giờ, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Tại điểm thi tại trường THPT Hàm Rồng, đa số học sinh cho biết đề thi không quá khó, nội dung gần gũi và phù hợp với năng lực của học sinh.

Em Nguyễn Đặng Quang Minh, trường Tiểu học, THCS & THPT Đông Bắc Ga chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay khá vừa sức. Ngữ liệu tuy được lấy ngoài sách giáo khoa nhưng không quá khó, dễ phân tích. Phần nghị luận xã hội đề cập đến vai trò của ký ức tuổi thơ trong cuộc đời mỗi người, rất gần gũi nên em có nhiều ý để trình bày”.

Cùng chung nhận định, Lê Chí Cường, học sinh Trường THCS Đông Hải cho biết đề thi giúp học sinh có cơ hội thể hiện suy nghĩ và quan điểm cá nhân thay vì chỉ học thuộc lòng. “Đề Văn năm nay khá dễ nên em làm bài tương đối tốt. Phần nghị luận xã hội tạo điều kiện để chúng em liên hệ thực tế cuộc sống và những trải nghiệm của bản thân”, Cường chia sẻ.

Đề thi Ngữ văn năm nay tiếp tục thể hiện định hướng đổi mới trong kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Đề không yêu cầu ghi nhớ máy móc mà chú trọng khả năng đọc hiểu, tư duy phản biện và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các ngữ liệu được lấy ngoài sách giáo khoa và câu hỏi được xây dựng theo hướng mở, tạo cơ hội để học sinh bày tỏ chính kiến và cảm xúc cá nhân.

Tại nhiều điểm thi, sau khi hoàn thành bài thi, các nhóm học sinh tập trung trao đổi đáp án, chia sẻ cảm nhận về đề thi. Không khí căng thẳng trước giờ thi dường như đã được thay thế bằng những nụ cười nhẹ nhõm. Nhiều em cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi trong suốt thời gian qua nên bước vào phòng thi với tâm lý khá tự tin.

Bên ngoài cổng trường, đông đảo phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi con em mình. Khi tiếng trống báo hết giờ làm bài vang lên, nhiều phụ huynh không giấu được sự hồi hộp.

Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Các lực lượng chức năng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến dự thi.

Các đội hình thanh niên tình nguyện cũng tích cực hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi và động viên tinh thần các em trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Việc hoàn thành môn Ngữ văn với tâm lý khá thoải mái được xem là tín hiệu tích cực đối với nhiều thí sinh trong kỳ thi năm nay. Tuy nhiên, phía trước các em vẫn còn những môn thi quan trọng khác. Sau môn Ngữ văn, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Tiếng Anh vào chiều nay, theo lịch của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Bài thi môn Tiếng Anh kéo dài 60 phút và bắt đầu làm bài thi vào lúc 14h chiều nay (5/6).

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục, sự đồng hành của gia đình và quyết tâm của các thí sinh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Sau môn thi đầu tiên, niềm tin và sự tự tin đang tiếp thêm động lực để hơn 51.100 thí sinh bước vào những phần thi tiếp theo với tâm thế vững vàng nhất.

Hoàng Đông – Phương Đỗ