Đề Tiếng Anh vừa sức, nhiều thí sinh tự tin điểm cao

Tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, chiều 5/6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành môn thi thứ hai - Tiếng Anh. Kết thúc giờ thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi khi đánh giá đề thi tương đối dễ, bám sát chương trình học và có tính phân hóa ở những câu hỏi cuối.

Video: Đề Tiếng Anh vừa sức, nhiều thí sinh tự tin điểm cao.

Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, không khí sau giờ làm bài khá sôi nổi. Nhiều nhóm học sinh tập trung trao đổi đáp án, chia sẻ cảm nhận về đề thi. Khác với tâm lý hồi hộp trước giờ thi, phần lớn thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nụ cười và sự tự tin.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn I (phường Đông Sơn), nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay vừa sức, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình THCS.

Em Lê Cao Hà Dương (học sinh Trường THCS Trần Phú, phường Hạc Thành) cho biết: “Em thấy đề khá dễ và chỉ có khoảng 2 câu cuối cùng là khó. Sau khi thi xong, em có thảo luận đề thi với các bạn thì hầu hết các bạn đều làm được bài, em nghĩ môn Tiếng Anh năm nay sẽ có rất nhiều điểm 10”.

Cùng chung nhận định, em Nguyễn Hoàng Linh học sinh Trường THCS Nguyễn Chích chia sẻ: “Phần lớn câu hỏi em làm khá chắc chắn. Chỉ có 2 câu cuối là khó hơn, phải suy nghĩ và vận dụng kiến thức nhiều hơn. Em dự đoán mình có thể đạt khoảng 9 điểm”.

Theo nhận định của nhiều học sinh, đề thi Tiếng Anh năm nay được xây dựng theo hướng đảm bảo kiến thức cơ bản nhưng vẫn có những câu hỏi mang tính phân loại để lựa chọn thí sinh có năng lực tốt. Phần lớn các câu hỏi được đánh giá là quen thuộc, không xuất hiện dạng bài quá mới hoặc đánh đố học sinh.

Tuy nhiên, 2 câu hỏi cuối cùng của đề thi được nhiều thí sinh nhắc đến như những câu khó nhất. Đây là những câu đòi hỏi khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức, suy luận và phân tích ngữ cảnh để lựa chọn đáp án chính xác.

Tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn I, ngay sau khi kết thúc môn Tiếng Anh, nhiều phụ huynh đứng chờ bên ngoài cổng trường đã không giấu được niềm vui khi thấy con em bước ra với gương mặt rạng rỡ. Những cái ôm động viên, những câu hỏi thăm về bài làm đã tạo nên không khí ấm áp sau giờ thi.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027, Trường THPT Đông Sơn I sẽ tuyển 540 học sinh, chia thành 12 lớp. Đây là một trong những trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi khá lớn trên địa bàn, tạo nên sự cạnh tranh nhất định trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Kết thúc ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh, đa số thí sinh đều bày tỏ sự lạc quan về kết quả đạt được. Trong đó, môn Tiếng Anh được nhiều em đánh giá là môn thi có khả năng đạt điểm cao nhất.

Việc đề thi được xây dựng theo hướng bám sát chương trình, phù hợp với năng lực học sinh và có tính phân loại hợp lý không chỉ giúp thí sinh tự tin thể hiện kiến thức mà còn góp phần bảo đảm tính công bằng trong công tác tuyển sinh.

Sau một ngày thi với nhiều tín hiệu tích cực, các thí sinh Thanh Hóa đang chuẩn bị tâm thế tốt nhất để tiếp tục kỳ thi với môn Toán vào sáng mai (6/6). Sự tự tin sau môn Tiếng Anh cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và các lực lượng hỗ trợ sẽ là động lực để các em tiếp tục nỗ lực, hướng tới mục tiêu giành tấm vé vào ngôi trường THPT mà mình mong muốn.

Hoàng Đông - Phương Đỗ