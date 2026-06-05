Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và hoàn thiện dữ liệu đất đai

Ngày 5/6, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 1024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Vĩnh Lộc, Biện Thượng và Tây Đô về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của các địa phương, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Thường vụ các xã đã chủ động rà soát toàn bộ các công trình, dự án và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng dự buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo các địa phương, nguồn lực tài chính của cấp xã sau sáp nhập còn hạn hẹp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố trí kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các dự án đầu tư, tác động đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cũng đang gặp nhiều khó khăn. Hiện trên địa bàn 3 xã, số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo số liệu bản đồ địa chính được đo đạc từ những năm 1998 đến năm 2003 còn nhiều. Tại thời điểm đó, do máy móc thiết bị và công nghệ còn hạn chế nên sai số do đo đạc lớn, bản đồ chưa được đo theo hệ toạ độ chuẩn VN2000 nên dẫn đến sai lệch về vị trí, diện tích và hình thể thửa đất giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hiện trạng sử dụng đất. Vì vậy, nếu đưa lên dữ liệu không gian sẽ gây khó khăn cho quá trình quản lý, sử dụng dữ liệu về sau và không đạt được mục tiêu số liệu đúng, đủ, sạch, sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Biện Thượng báo cáo tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Đô báo cáo tại hội nghị.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu tại buổi làm việc.

Việc sắp xếp thôn, khu phố phát sinh một số khó khăn. Quy mô dân số và diện tích thôn dự kiến tăng lên làm gia tăng khối lượng công việc quản lý, điều hành; trong khi nhiều nhiệm vụ được triển khai cùng lúc có thể tạo áp lực, dẫn đến quá tải đối với cán bộ, công chức cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của địa phương và các thành viên đoàn công tác, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các xã Vĩnh Lộc, Biện Thượng và Tây Đô trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do cấp xã quản lý, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra. Chủ động tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, xử lý hiệu quả các “nút thắt” trong công tác GPMB, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất nhằm tạo nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm.

Song song với đó, tập trung xây dựng và hoàn thiện Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng quy định; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình lựa chọn tên gọi các thôn sau sáp nhập, bảo đảm phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao các thành viên đoàn kiểm tra tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Hải Đăng