Trường Tiểu học Hoằng Trạch đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 15/11, Trường Tiểu học Hoằng Trạch (xã Hoằng Lộc) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Tiểu học Hoằng Trạch.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo xã Hoằng Lộc cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường qua các thời kỳ, các phụ huynh và hơn 400 học sinh.

Thầy giáo Mai Trọng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Trạch trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trường Tiểu học Hoằng Trạch được thành lập năm 1953. Hơn 70 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, chung sức phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển lớn mạnh. Dưới mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, cống hiến trí và lực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Hiện nay, Trường Tiểu học Hoằng Trạch là một trong những địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng của địa phương. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2025, trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật, tạo dựng dấu ấn rõ nét trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhà trường hiện có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng khởi sắc. Riêng giai đoạn 2016-2025, trường có 5 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, hàng trăm học sinh đoạt giải cấp tỉnh. Nhà trường đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 lần thứ 3.

Lãnh đạo xã Hoằng Lộc tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Hoằng Trạch.

Với những nỗ lực và cố gắng không ngừng, trên chặng đường hơn 70 năm, Trường Tiểu học Hoằng Trạch liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua.

Năm 2025, tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025”.

Học sinh Trường Tiểu học Hoằng Trạch trong lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Thị Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường Tiểu học Hoằng Trạch, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quê hương, đất nước.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành biểu dương, chúc mừng thành tích mà Trường Tiểu học Hoằng Trạch đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Giáo dục ngày càng có ý nghĩa quyết định trong việc phát triển nền sản xuất vật chất xã hội. Tài năng và trí tuệ, năng lực và bản lĩnh trong lao động sáng tạo của con người không phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên, tự phát mà phải trải qua một quá trình giáo dục và đào tạo một cách căn bản, công phu và bền bỉ.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, Trường Tiểu học Hoằng Trạch và các trường học trên địa bàn xã cần bám sát Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị khoá XIII, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, để Hoằng Lộc giữ vững danh hiệu “vùng đất học”.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành gửi lời chúc tốt đẹp đến các nhà giáo lão thành, các thầy, cô giáo trên địa bàn xã - những người đã, đang ngày đêm tận tuỵ, bền bỉ, dành trọn trái tim, trí tuệ và nhiệt huyết cho sự nghiệp “trồng người” cao cả.

Việt Hương