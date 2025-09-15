Trưởng thôn “hết việc chứ không hết giờ”

Nhanh nhẹn, tháo vát, nhiệt tình, trách nhiệm với cộng đồng là những lời khen mà nhiều người dân dành cho chị Lê Thị Yên, Trưởng thôn Phú Vinh Đông, xã Hoằng Hóa. Gần 30 năm gắn bó với công tác từ thôn đến xã, từ chi hội trưởng phụ nữ thôn, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi bộ, chủ tịch hội LHPN xã... cho đến vị trí trưởng thôn như hiện tại, chị Yên luôn là “điểm tựa” vững chắc trong nhiều công việc chung của bà con trong thôn.

Chị Lê Thị Yên (đứng thứ 2 từ phải sang) trò chuyện cùng người dân.

Với suy nghĩ “hết việc chứ không hết giờ”, chị đã góp phần đưa thôn Phú Vinh Đông trở thành một trong những điểm sáng của xã Hoằng Hóa.

Thôn có hơn 210 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, dịch vụ và buôn bán nhỏ lẻ. Hạ tầng cơ sở, công trình phúc lợi từng một thời gian dài không được quan tâm đúng mức. Năm 2024, khi xã có chủ trương triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Bút Sơn 29 qua địa bàn, chị đã cùng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người dân hiến đất, hiến công trình mở rộng đường. Kết quả, hơn 30 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 1.300m2 đất ở và đất nông nghiệp; nhiều hộ còn phá dỡ tường rào, cổng ngõ, cây cối với giá trị trên 350 triệu đồng để bàn giao mặt bằng. Các hộ không hiến đất cũng chung tay đóng góp kinh phí, ngày công để hỗ trợ xây dựng lại tường rào, cổng ngõ cho các hộ bị ảnh hưởng. Nhờ sự đồng thuận cao, tuyến đường mới khang trang, sạch đẹp đã hình thành, mở ra cơ hội phát triển, tạo thuận lợi trong giao thương cho người dân.

Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục phát huy vai trò dân vận khéo trong nhiều phong trào. Để tranh thủ nguồn vốn kích cầu, chị cùng các đoàn thể và người có uy tín trong thôn đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng rãnh thoát nước, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Chỉ trong thời gian ngắn, thôn đã hoàn thành hơn 2km đường điện chiếu sáng với kinh phí gần 300 triệu đồng, giúp nâng cao chất lượng đời sống và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, sân thể dục thể thao rộng hơn 1.000m2 được bê tông hóa, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân. Công tác vệ sinh môi trường cũng được duy trì thường xuyên, với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng hoa ven đường, góp phần tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Các hoạt động thể thao như bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh, dân vũ ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Với chị Yên, đó không chỉ là những công trình vật chất, mà hơn thế, là kết quả của sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân - yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Chị tâm sự: “Khi đã nhận việc chung, tôi làm bằng tất cả tấm lòng mình với mong muốn thôn ngày càng văn minh, phát triển”.

Từ việc vận động hiến đất mở đường, xây dựng công trình phúc lợi, đến việc quan tâm các hoạt động phong trào, tạo dựng đời sống tinh thần phong phú cho người dân, chị đã chứng minh rằng, khi cán bộ gần dân, sát dân, nỗ lực và trách nhiệm thì việc khó mấy cũng có thể thành công.

Những đóng góp của chị đã được ghi nhận bằng sự tin tưởng, tín nhiệm của bà con trong thôn và sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chị Yên là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 được Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa tặng giấy khen. Niềm vinh dự này là nguồn động lực để nữ trưởng thôn nhiệt huyết tiếp tục gánh vác công việc, góp phần xây dựng thôn làng văn minh, giàu đẹp.

Bài và ảnh: Minh Hiền