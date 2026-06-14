Trường THCS Quảng Hùng học Bác gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Với nhiều cách làm thiết thực, phù hợp với đặc thù của đơn vị, Chi bộ Trường THCS Quảng Hùng (phường Nam Sầm Sơn) đã đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô và trò Trường THCS Quảng Hùng trong giờ học.

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi bộ Trường THCS Quảng Hùng đã cụ thể hóa các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn nhà trường. Nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào nghị quyết của chi bộ, kế hoạch năm học, chương trình công tác của các tổ chuyên môn và các phong trào thi đua, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện.

Cô giáo Lê Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hùng cho biết: “Chi bộ Trường THCS Quảng Hùng luôn xác định học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là tấm gương về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề để học sinh noi theo. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các nội dung đăng ký được theo dõi, đánh giá định kỳ và là một trong những căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, viên chức cuối năm. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, nội dung học tập và làm theo Bác luôn được lồng ghép gắn với việc tự phê bình và phê bình, khắc phục những hạn chế, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”.

Từ việc học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn. Các tổ chuyên môn duy trì nền nếp sinh hoạt, tăng cường dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu bài học, từng bước nâng cao hiệu quả giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tinh thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn được phát huy mạnh mẽ, tạo động lực để mỗi giáo viên không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy. Cùng với đó, công tác chuyển đổi số được nhà trường quan tâm triển khai. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, kiểm tra đánh giá và trao đổi thông tin với phụ huynh được thực hiện ngày càng hiệu quả. Nhiều giáo viên chủ động khai thác các phần mềm, nền tảng số phục vụ dạy học, góp phần nâng cao chất lượng các giờ học và tạo hứng thú cho học sinh.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường còn quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học tập thân thiện cho học sinh. Việc học tập và làm theo Bác được lồng ghép trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương, công tác Đội và các phong trào thi đua. Qua đó giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó hình thành ý thức tự học, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và lối sống văn minh. Nhiều phong trào, mô hình thiết thực được triển khai như “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mỗi lớp một việc tốt làm theo Bác”, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập... Những việc làm cụ thể, gần gũi đã góp phần giáo dục học sinh về tinh thần đoàn kết, sẻ chia, biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Học tập và làm theo Bác cũng được chi bộ nhà trường gắn chặt với các phong trào thi đua của ngành. Từ đó tạo động lực để cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều thầy cô giáo tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, có sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên. Năm học 2025-2026, Trường THCS Quảng Hùng có 1 học sinh đoạt giải cấp tỉnh; 38 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp phường các môn văn hóa, trong đó có 3 giải nhất, 13 giải nhì, 8 giải ba và 14 giải khuyến khích, xếp thứ nhất toàn phường. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện nhà trường còn thiếu giáo viên, nhiều giáo viên phải dạy vượt giờ nhưng vẫn duy trì tốt chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy Trường THCS Quảng Hùng không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, nhà trường đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Bài và ảnh: Thanh Huê