Lan tỏa nhận thức, bồi đắp niềm tin

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 do phường Sầm Sơn tổ chức đã khép lại. Sau 6 tháng triển khai, điều đáng quý nhất của cuộc thi không nằm ở giải thưởng mà nằm ở sự lan tỏa: Lan tỏa nhận thức, lan tỏa niềm tin và lan tỏa trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên để xây dựng “lá chắn” vững chắc trước những thông tin sai trái, thù địch.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Sầm Sơn trao giải A cho tác giả đoạt giải.

Với sự đầu tư công phu, tác phẩm “Phát huy sức mạnh văn hóa nội sinh - “lá chắn” mềm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại phường Sầm Sơn” của chị Đỗ Thị Lý, giáo viên Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn đã đoạt giải B cuộc thi cấp phường. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, chị Lý tham gia và được giải ở cuộc thi này.

Chia sẻ về niềm vui này, chị Đỗ Thị Lý cho biết: “Quá trình làm bài dự thi đã giúp tôi nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là cái gì cao siêu, xa vời, vĩ mô, mà bắt đầu từ việc mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chủ động lan tỏa thông tin tích cực và kiên quyết đấu tranh với các thông tin sai trái ngay trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Cuộc thi có ý nghĩa rất lớn, bởi nó hình thành nên trong mỗi cán bộ, đảng viên một nhu cầu tự thân rất đáng trân trọng - nhu cầu được thực hiện trách nhiệm của cá nhân với Tổ quốc, với dân tộc mình”.

Là giáo viên Trường THPT Sầm Sơn, chị Lương Thị Thủy càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong lan tỏa những giá trị của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến thế hệ trẻ. Theo chia sẻ của chị Thủy: “Mỗi bài giảng, mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể bồi đắp lý tưởng, nuôi dưỡng niềm tin và hình thành bản lĩnh cho học sinh. Bởi thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không ở đâu xa, mà bắt đầu bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Tham gia cuộc thi chính là hành trình tự bồi đắp nhận thức của mỗi người.

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trên địa bàn phường Sầm Sơn đã thành công tốt đẹp. Để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, công tác chỉ đạo, triển khai được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, bài bản và đồng bộ. Từ việc ban hành kế hoạch, hướng dẫn, phát động đến đôn đốc, kiểm tra, mỗi khâu đều được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Chính sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản và xuyên suốt ấy đã khơi dậy tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Sau 6 tháng triển khai, phường Sầm Sơn đã tiếp nhận 452 tác phẩm dự thi của 81 cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng.

Sau quá trình chấm, thẩm định khách quan, nghiêm túc và đúng quy định, Ban Tổ chức cuộc thi phường Sầm Sơn đã lựa chọn được 14 tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Trong đó, có 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 6 giải khuyến khích. Đồng thời, lựa chọn 6 tác phẩm xuất sắc gửi tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Phó Ban Xây dựng Đảng phường Sầm Sơn Lê Thị Nhung, cho biết: “Thông qua cuộc thi, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được nâng lên rõ rệt; tinh thần chủ động nghiên cứu, học tập lý luận chính trị được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã tích cực chia sẻ các bài viết chính luận, thông tin tích cực trên môi trường mạng; chủ động nắm bắt thông tin sai sự thật và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, kịp thời phản ánh với Ban Công tác 35 phường Sầm Sơn để xử lý kịp thời”.

Bài và ảnh: Tố Phương