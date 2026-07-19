Đảng bộ xã Định Hòa học và làm theo Bác

Năm 2026, Đảng bộ xã Định Hòa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển chung. Việc học và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức mà đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong từng cơ quan, đơn vị, thôn.

Cán bộ xã và thôn Ấp Trú thăm mô hình phát triển kinh tế của người dân.

Đầu tháng 7, xã Định Hòa chỉ đạo ra mắt thí điểm mô hình “Tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tại thôn Ấp Trú và thôn Phú Ninh. Ngay sau khi mô hình được thành lập, anh Trịnh Ngọc Phúc, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Ấp Trú cùng với 2 thành viên trong tổ đã tích cực thay nhau trực tại nhà văn hóa thôn để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Với chuyên môn công nghệ thông tin, anh tận tình hướng dẫn bà con đăng nhập căn cước công dân điện tử, đăng ký bảo hiểm, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và nhiều tiện ích số khác.

Anh Phúc chia sẻ: “Hơn một năm tham gia tổ chuyển đổi số (CĐS) cộng đồng ở thôn và tham gia mô hình điểm “Tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến”, tôi đã hỗ trợ khoảng 500 lượt công dân tiếp cận các nền tảng số. Việc làm này góp phần giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của xã”.

Không chỉ mô hình điểm ở thôn Ấp Trú và thôn Phú Ninh mà các tổ CĐS trên địa bàn xã Định Hòa đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các dịch vụ CĐS. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và lực lượng công an đã tranh thủ ngày nghỉ, buổi tối, trực tiếp hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người còn hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ. Các thành viên luôn kiên trì hướng dẫn từng bước. Đằng sau mỗi tài khoản dịch vụ công được kích hoạt thành công chính là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc học và làm theo Bác ở xã Định Hòa còn được thể hiện rõ qua phong cách làm việc của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cấp xã cho đến cấp thôn. Sự gương mẫu, đi đầu của người cán bộ, đảng viên thể hiện rõ nhất ở tác phong khẩn trương, nghiêm túc, làm việc với tinh thần “Gần dân, sát dân, vì dân”, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn nhất quán quan điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Do đó nhiều vấn đề, “nút thắt” trong dân được giải quyết, như: cải cách thủ tục hành chính nhanh, gọn; duy trì tiếp dân và giải quyết vướng mắc, kiến nghị của dân về môi trường, đất đai, chế độ chính sách, hỗ trợ kích cầu sản xuất...

Ngay sau khi hoàn thành công tác sáp nhập thôn, giảm từ 22 thôn xuống còn 9 thôn, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng các tổ chức đoàn thể đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào việc. Đội ngũ cán bộ thôn tích cực bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ngay từ đầu.

Anh Trịnh Ngọc Phúc, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn, thành viên Tổ CĐS cộng đồng hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn Ấp Trú.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ xã, thôn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, lấy sự hài lòng và hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc. Những cống hiến thầm lặng ấy là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác từ những việc làm nhỏ nhất, thiết thực nhất. Do đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của địa phương được thực hiện đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được phát huy, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã Định Hòa cũng đạt được nhiều kết quả. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính trước hạn và đúng hạn luôn được duy trì ở mức rất cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã thành lập mới được 12 doanh nghiệp, đạt 120% kế hoạch đề ra. Công tác tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt diện tích 54ha...

Những kết quả đạt được từ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã và đang tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để xã Định Hòa không ngừng phấn đấu, chung sức đồng lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Lê Hà