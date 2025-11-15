Trường THCS Đông Thọ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 15/11, Trường THCS Đông Thọ (phường Hàm Rồng) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của cô trò Trường THCS Đông Thọ.

Tại ngày hội, các thầy, cô giáo và các em học sinh Trường THCS Đông Thọ đã ôn lại truyền thống Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trao tặng Trường THCS Đông Thọ bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong những năm qua, Trường THCS Đông Thọ luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng tập thể nhà trường ngày càng phát triển.

Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đạt chuẩn; nhiều nhà giáo đạt các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, được các cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, giấy khen. Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng tặng hoa và những phần quà ý nghĩa động viên tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Đông Thọ.

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hàm Rồng đã tặng hoa và những phần quà ý nghĩa động viên tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Đông Thọ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đạt những thành tích cao hơn nữa trong công tác dạy và học, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo phường Hàm Rồng tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Nhân dịp này, Trường THCS Đông Thọ đã khen thưởng các giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Linh Hương