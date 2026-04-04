Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2026 tại phân hiệu Thanh Hóa

Sáng 4/4, tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng sau đại học năm 2026 - sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao.

Trường Đại học Y Hà Nội vinh danh, khen thưởng học viên lớp CKII có thành tích xuất sắc trong học tập.

Theo báo cáo tổng kết khóa học, năm 2026, Phân hiệu đã công nhận tốt nghiệp cho 66 học viên sau đại học, trong đó có 23 tân Chuyên khoa I (CKI) và 43 tân Chuyên khoa II (CKII). Đây là những bác sĩ đã trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu, được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế trong bối cảnh mới.

Đáng chú ý, chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng cao với tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại Giỏi đạt mức ấn tượng. Cụ thể, hệ CKI có khoảng 40% học viên đạt loại Giỏi, trong khi hệ CKII đạt tới 56,5%. Những con số này không chỉ phản ánh sự nỗ lực của người học mà còn cho thấy hiệu quả của chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy cũng như sự tận tâm của đội ngũ giảng viên Nhà trường.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các học viên đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống y tế, là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Với hành trang kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp được trang bị, các tân chuyên khoa được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đây cũng chính là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong việc gắn đào tạo với thực tiễn, hướng tới mục tiêu vì một nền y tế Việt Nam ngày càng hiện đại, nhân văn và hiệu quả.

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi lễ.

Cùng chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Lễ tốt nghiệp hôm nay không chỉ là dấu mốc ghi nhận thành quả học tập mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Các tân chuyên khoa cần tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ vững y đức và tinh thần trách nhiệm để phục vụ tốt hơn cho người bệnh và cộng đồng.

Đại diện học viên tốt nghiệp, tân BSCKII Lê Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.

Trường Đại học Y Hà Nội, trao bằng cho các tân CKI.

Trường Đại học Y Hà Nội, trao bằng cho các tân CKII.

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà trường đã công bố các quyết định công nhận tốt nghiệp, tiến hành trao bằng cho các tân CKI, CKII. Nhiều học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác cũng được vinh danh, khen thưởng, tạo động lực lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong toàn thể học viên.

Tô Hà