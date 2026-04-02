Trường CĐ Y tế Thanh Hóa tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2026

Chiều 2/4, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2026 với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cơ sở y tế, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Các đại biểu tham dự Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2026.

Ngày hội là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo cầu nối giữa nhà trường, sinh viên với các đơn vị tuyển dụng; đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm bền vững cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Thạc sĩ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thạc sĩ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cho biết: Trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa luôn kiên định với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xã hội. Nhà trường hiện đào tạo 10 chuyên ngành với hơn 3.000 sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước và nước bạn Lào. Đặc biệt, trường là một trong những cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe được công nhận đạt chuẩn cao đẳng chất lượng cao cấp quốc gia.

Đại diện đơn vị tuyển dụng tư vấn, giới thiệu nhu cầu tuyển dụng.

Ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của nhiều bệnh viện, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh, như các bệnh viện đa khoa, hệ thống y tế, doanh nghiệp dược phẩm, công ty cung ứng nhân lực và các tổ chức giáo dục quốc tế. Các đơn vị đã trực tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thị trường lao động ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng để có định hướng phát triển phù hợp.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyển dụng, Ngày hội còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, từ đó chủ động trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng phát triển phù hợp.

Bên cạnh đó, Ngày hội cũng là dịp để nhà trường tiếp tục củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sinh viên tham dự chương trình chia sẻ ngày hội là cơ hội để được gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu công việc và định hướng rõ ràng hơn cho tương lai.

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa ký biên bản ghi nhớ với Công ty CP nhân lực Tân Sao Kim.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty CP nhân lực Tân Sao Kim về việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo ngành Cao đẳng Điều dưỡng và đưa sinh viên đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản sau khi sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo của nhà trường. Chương trình thực tập sinh đi Nhật Bản được tổ chức theo các hợp đồng đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) chấp thuận.

Tô Hà