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Xã Quảng Ninh phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

Minh Khanh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/6, xã Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn.

Xã Quảng Ninh phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

Sáng 6/6, xã Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn.

Xã Quảng Ninh phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

Xã Quảng Ninh phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường.

Tại lễ phát động, lãnh đạo xã Quảng Ninh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giảm thiểu, phân loại, thu gom và xử lý rác thải, nhất là phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Xã Quảng Ninh phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

Các lực lượng tham gia lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực bãi biển thôn 10; làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, cánh đồng, sông, hồ, kênh mương, bờ biển; trồng, chăm sóc cây xanh và triển khai mô hình “công sở xanh”.

Xã Quảng Ninh phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trườngXã Quảng Ninh phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên khu vực bãi biển xã Quảng Ninh.

Thông qua hoạt động, tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng xã Quảng Ninh ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Minh Khanh

Từ khóa:

#xã Quảng Ninh #Bảo vệ môi trường #Toàn dân #phát động #phong trào #Nhân dân #Lực lượng vũ trang #Chương trình #cán bộ đảng viên #Vệ sinh môi trường

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