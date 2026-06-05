Thượng Ninh nỗ lực giảm nghèo

Bên cạnh việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Thượng Ninh đã chủ động đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo bước chuyển rõ nét trong công tác giảm nghèo.

Nuôi ong mật đang là hướng đi giúp các hộ dân xã Thượng Ninh thoát nghèo bền vững.

Một trong những hướng đi quan trọng của xã trong giảm nghèo là tuyên truyền vận động người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Qua đó, tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy cho đến phương thức tổ chức sản xuất của chính quyền và người dân. Địa phương đã phá vỡ lối sản xuất tự cung tự cấp, manh mún để hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại và bền vững.

Tại thôn Cát Xuân, người dân được khuyến khích phát triển nghề nuôi ong mật kết hợp với trồng rừng. Xã đã hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật cho người dân, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo nghề để họ tiếp cận với các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới trong sản xuất, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ông Lê Công Hội, thôn Cát Xuân cho biết: “Năm 2023, tôi được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ong, cùng với việc học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, tôi đã đầu tư nuôi ong mật. Từ những đàn ong ban đầu, tôi đã nhân đàn, từ đó thu nhập của gia đình ngày càng cao. Ngoài ra, tôi còn canh tác trên diện tích 4,8ha rừng, trong đó trồng các loại cây như keo, mắc ca và đào ao thả cá. Thu nhập từ mô hình chăn nuôi - trồng trọt này của gia đình đạt trung bình 300 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao đời sống vật chất của gia đình”.

Xã đã khuyến khích người dân liên kết thành các tổ hợp tác (THT) để cùng nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. Các THT không chỉ tập hợp, đoàn kết nông dân mà còn là cầu nối quan trọng giữa người sản xuất với thị trường tiêu thụ. Hiện tại xã đang duy trì các THT nuôi ong, nuôi lợn... Các thành viên trong các THT đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho người dân. THT không chỉ đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, mà người dân còn được hưởng lợi từ các dịch vụ hỗ trợ như tín dụng nội bộ, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.

Ông Lê Đình Hoan, trưởng thôn Cát Xuân, Tổ trưởng THT nuôi ong thôn Cát Xuân cho biết: “THT được thành lập với 21 hội viên. Ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên, chúng tôi cũng tổ chức phổ biến kiến thức nuôi chăm sóc đàn ong cho các thanh viên và người dân có nhu cầu chăn nuôi. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ còn góp vốn tạo điều kiện để các hộ gia đình vay vốn sản xuất, kinh doanh”.

Bên cạnh chăn nuôi, xã Thượng Ninh chú trọng đa dạng hóa sinh kế thông qua phát triển các mô hình trồng rừng, kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng mang lại hiệu quả rõ nét. Hiện toàn xã có hơn 4.500ha đất lâm nghiệp, trong đó có gần 3.500ha đất rừng sản xuất. Đảng ủy, UBND và các tổ chức chính trị đã tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi sang trồng cây mắc ca cho thu nhập cao. Cùng với đó xã đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế như ngô lai, cây rau màu, cây dược liệu và các loại cây ăn quả phù hợp thổ nhưỡng vào thâm canh. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp của Thượng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, sản lượng lương thực ổn định.

Với hơn 13.000 dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân Thượng Ninh còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo và cận nghèo trong năm 2025 vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo, rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; tiến hành xây dựng các giải pháp giảm nghèo sát với thực tiễn từng thôn, từng nhóm đối tượng. Đồng thời, ban chỉ đạo giảm nghèo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách các thôn, cùng các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và học nghề tại chỗ và tại trường trung cấp nghề. Thông qua tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho hộ nghèo, người nghèo. UBND xã cũng tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào phát triển sản xuất trên địa bàn; đấu mối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động quanh khu vực để tạo việc làm cho người lao động.

Ông Lê Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, cho biết: “Chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, HTX, cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xã cũng tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế, chú trọng chuyển đổi những diện tích cây kém hiệu quả; phát triển bền vững một số cây trồng có thế mạnh, phục vụ công nghiệp chế biến, tạo thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Đồng thời, phát triển, nhân rộng một số mô hình chăn nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng phát triển gia trại, trang trại công nghệ cao, đồng bộ, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường”.

Bài và ảnh: Minh Khanh