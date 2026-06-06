Đồng hành cùng trẻ trong kỳ nghỉ hè

Khi năm học khép lại, nhiều trẻ em bước vào kỳ nghỉ hè với quỹ thời gian dài và nhiều lựa chọn giải trí. Tuy nhiên, phía sau niềm vui nghỉ hè của trẻ là những nỗi lo của các bậc phụ huynh về việc quản lý, chăm sóc và định hướng con em mình. Thực tế đó cho thấy, để trẻ có một mùa hè an toàn, bổ ích, rất cần sự đồng hành của gia đình cùng sự quan tâm, tạo điều kiện từ nhà trường và xã hội.

Trẻ em tham gia hoạt động hè tại Cung văn hóa thiếu nhi (phường Hạc Thành).

Chỉ mới hơn một tuần kể từ khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình đã phải tìm cách sắp xếp việc quản lý, chăm sóc con em. Người gửi con về quê cho ông bà, người đăng ký các lớp năng khiếu, kỹ năng sống, người tranh thủ nhờ người thân hỗ trợ trông nom. Dù lựa chọn cách nào, điểm chung của nhiều bậc phụ huynh vẫn là nỗi lo về một mùa hè an toàn và bổ ích cho con.

Gia đình chị Nguyễn Diệu Linh (phường Hạc Thành) là một trong số đó. Vợ chồng chị đều là công chức, mỗi ngày đi làm từ sáng đến chiều tối mới trở về nhà. Con trai chị vừa hoàn thành năm học lớp 7 phần lớn thời gian nghỉ hè chỉ ở nhà một mình. Chị Linh chia sẻ: “Điều khiến tôi lo nhất là con sử dụng điện thoại, ti vi quá nhiều. Hằng ngày, tôi vẫn gọi điện về để kiểm tra xem con đang làm gì. Có lần cháu bảo xem điện thoại nhiều cũng mệt, cũng chán nhưng không biết làm gì khác vì ở nhà không có bạn chơi, bố mẹ lại đi làm cả ngày. Điều đó khiến tôi rất trăn trở”.

Trong khi các gia đình ở khu vực đô thị trăn trở với việc quản lý con trên môi trường mạng thì tại nhiều vùng nông thôn, nỗi lo lại đến từ những nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là nỗi lo đuối nước. Tại xã Thiệu Trung, vợ chồng anh Lê Văn Tân thường đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Hai con đang học lớp 5 và lớp 7 chủ yếu ở nhà với ông bà. Anh Tân chia sẻ: “Điều tôi lo nhất là các cháu rủ nhau ra kênh chơi. Năm nào cũng nghe tin có trẻ bị đuối nước nên gia đình rất bất an. Vì thế, dù đi làm nhưng lúc nào tôi cũng phải gọi điện về nhắc các cháu không được ra sông, hồ hay những nơi nguy hiểm”.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ đuối nước, trẻ em trong dịp hè còn có thể gặp nhiều rủi ro khác như tai nạn giao thông, tai nạn điện, bỏng, ngã hoặc thương tích trong quá trình vui chơi khi thiếu sự giám sát của người lớn. Điều đáng nói, phía sau những nỗi lo ấy còn là một thực tế đang hiện hữu ở nhiều địa phương: trẻ em thiếu những không gian và hoạt động phù hợp để tham gia trong dịp hè. Khi không có môi trường sinh hoạt hấp dẫn, điện thoại thông minh, mạng xã hội hay trò chơi trực tuyến dễ trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều em. Không ít phụ huynh thừa nhận, họ biết việc để con sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều là không tốt nhưng cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những hoạt động thay thế phù hợp.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thương, công tác tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa cho biết, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian cần thiết để trẻ nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng sau một năm học tập, đồng thời có cơ hội trải nghiệm và phát triển các kỹ năng ngoài nhà trường. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn trẻ phải thích nghi với nhiều thay đổi về môi trường sống và nếp sinh hoạt hằng ngày. Từ đó có thể phát sinh những khó khăn về tâm lý và hành vi.

Nhận thức được những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trong dịp hè, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dành cho thanh thiếu nhi. Từ đầu tháng 6, các chương trình sinh hoạt hè, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích đã được triển khai tại nhiều xã, phường. Tuy nhiên, các hoạt động hè tại cơ sở thường tổ chức theo đợt và theo khung giờ nhất định, chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của trẻ trong suốt kỳ nghỉ kéo dài gần 3 tháng. Do đó, gia đình vẫn là nơi giữ vai trò quan trọng nhất trong việc đồng hành cùng trẻ trong suốt kỳ nghỉ hè. Sự quan tâm, đồng hành của cha mẹ sẽ giúp trẻ có thêm động lực tham gia các hoạt động tích cực, hình thành những kỹ năng cần thiết và tránh xa các nguy cơ tiềm ẩn trong dịp hè.

Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thương: “Phụ huynh nên cùng con xây dựng thời gian biểu phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa nghỉ ngơi, vui chơi, vận động và học tập. Đồng thời, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, thể thao, rèn luyện kỹ năng sống và tăng cường các hoạt động gắn kết gia đình. Sự quan tâm, đồng hành của cha mẹ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ”.

Mùa hè là khoảng thời gian để trẻ nghỉ ngơi sau một năm học tập, nhưng không đồng nghĩa với việc “thả nổi”. Trong bối cảnh môi trường mạng ngày càng tác động mạnh mẽ đến trẻ em và những nguy cơ mất an toàn vẫn luôn hiện hữu, việc quản lý, đồng hành cùng con trong dịp hè càng trở nên quan trọng hơn. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cộng đồng, gia đình vẫn là điểm tựa gần gũi nhất đối với mỗi đứa trẻ. Một mùa hè được lấp đầy bằng những trải nghiệm tích cực, sự quan tâm và tình yêu thương của người lớn sẽ là hành trang quý giá giúp các em tự tin bước vào năm học mới và hành trình trưởng thành phía trước.

Bài và ảnh: Thùy Linh