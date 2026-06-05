Hội thi dành cho cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng biên phòng

Ngày 5/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026”.

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao giải nhất cho các đội thi.

Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 16 cán bộ dự thi phần Cán bộ Đoàn giỏi. Phần thi Tuyên truyền viên trẻ có 3 đội thi với 60 tuyên truyền viên chính cùng 30 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp tuyên truyền.

Nội dung thi tập trung đánh giá kỹ năng tổ chức hoạt động Đoàn, năng lực tuyên truyền, xử lý tình huống thực tiễn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thanh niên.

Từ phần thi kiến thức đến các nội dung thực hành và xử lý tình huống thực tiễn đều thể hiện tư duy đổi mới, khả năng vận dụng linh hoạt của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu bế mạc hội thi.

Đối với phần thi Tuyên truyền viên trẻ, các đội tập trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng, Quân đội và Đoàn Thanh niên; đồng thời phát huy hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số nhằm tăng tính trực quan, sinh động và sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên.

Thông qua hội thi, đội ngũ cán bộ Đoàn trong Bộ đội Biên phòng tỉnh được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên; đồng thời tiếp tục khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ quân hàm xanh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho các cá nhân đoạt giải trong hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi số 3 gồm các chi đoàn tuyến biển và Chi đoàn Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Giải nhì thuộc về đội thi số 2 gồm các chi đoàn Đồn Biên phòng Na Mèo, Tam Thanh, Mường Mìn, Yên Khương và Bát Mọt.

Giải ba thuộc về đội thi số 1 gồm các chi đoàn Đồn Biên phòng tuyến biên giới Mường Lát, Hiền Kiệt.

Ban Tổ chức cũng trao các giải nhất cho 5 các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Hải Chuyền (CTV)