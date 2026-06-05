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[REVIEW OCOP] Nem chua Phương Chi Lê - câu chuyện thương hiệu và hành trình Ocop

Thanh Thư - Khánh Linh Trần CTV
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(Baothanhhoa.vn) - Trải qua nhiều thế hệ gìn giữ và phát triển, nem chua không chỉ là đặc sản nổi tiếng mà còn là sản phẩm mang giá trị kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách gần xa. Trong hành trình phát triển đó, thương hiệu Nem chua Phương Chi Lê đã từng bước khẳng định vị thế của mình bằng chất lượng sản phẩm và sự tâm huyết với nghề truyền thống.

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