Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa: Hành trình kiến tạo giá trị, vươn tới chất lượng cao

Với nền tảng hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa chính thức được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nhà trường, mà còn mở ra một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn, khát vọng lớn hơn trong đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ xã hội.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tìm kiếm cơ hội việc làm tại Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2026.

Dấu mốc khẳng định vị thế bằng chất lượng

Theo Quyết định số 531/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa chính thức được công nhận là Trường Cao đẳng chất lượng cao. Đây là danh hiệu dành cho những cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, đáp ứng hệ thống tiêu chí khắt khe về đội ngũ, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, năng lực quản trị và hiệu quả đầu ra.

Đáng chú ý, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa nằm trong 10 trường cao đẳng chất lượng cao đầu tiên của cả nước, đồng thời là 1 trong 2 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe được công nhận đợt này. Kết quả này không chỉ là niềm tự hào của tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường mà còn là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ, chiến lược phát triển đúng đắn trong suốt chặng đường dài.

Tiền thân là Trường Y sĩ Thanh Hóa được thành lập từ năm 1960, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, sáp nhập và tái lập, nhà trường đã không ngừng khẳng định vai trò là một trong những cái nôi đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ. Hơn 65 năm qua, hàng chục nghìn cán bộ y tế được đào tạo từ mái trường này đã và đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Trong 5 năm gần đây, nhà trường ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ: quy mô đào tạo trên 3.000 sinh viên mỗi năm; 10 ngành đào tạo trình độ cao đẳng; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 90%, nhiều ngành đạt 100%. Công tác tuyển sinh liên tục vượt chỉ tiêu, đặc biệt năm 2025 đạt 131% kế hoạch.

Song song với đó là sự phát triển toàn diện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhà trường không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Đáng chú ý, trong giai đoạn dịch COVID-19, hàng nghìn lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên đã tham gia tuyến đầu phòng chống dịch, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc tương lai - giàu y đức, vững chuyên môn và sẵn sàng cống hiến.

Mở ra hành trình mới - nâng tầm đào tạo

Danh hiệu Trường Cao đẳng chất lượng cao không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới với yêu cầu cao hơn. Trên nền tảng đã được khẳng định, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa xác định tiếp tục nâng tầm đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững. Nhà trường kiên định triết lý “Thực học - Thực hành - Thực nghiệp”, với tỷ lệ thực hành chiếm khoảng 70%. Hệ thống hơn 40 bệnh viện, cơ sở y tế, doanh nghiệp dược liên kết đã tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế từ sớm, hình thành kỹ năng nghề vững chắc. Song hành với đó là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục thông minh. Các đề án đầu tư lớn như nhà thực hành chất lượng cao đang được triển khai, hứa hẹn tạo bước đột phá về năng lực đào tạo.

Song hành với nhiệm vụ đào tạo, nhà trường tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động vì cộng đồng: khám, cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ phòng chống dịch, truyền thông sức khỏe học đường... Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và y đức - yếu tố cốt lõi của người cán bộ y tế.

Chia sẻ về môi trường học tập, em Trần Thị Kiều Oanh, sinh viên lớp Dược K13A, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa chia sẻ: "Không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường lý tưởng để em rưởng thành. Em rất ấn tượng với cảnh quan xanh mát, hiện đại cùng không khí học tập cởi mở, nơi thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là những người truyền lửa nghề đầy tâm huyết. Sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn bè cùng các hoạt động thực tiễn, sáng tạo như các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp hay nghiên cứu khoa học... của trường đã giúp em thoát ra khỏi vùng an toàn để tư duy nhạy bén hơn. Chính nền tảng truyền thống tự hào của trường đã nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc chúng em không ngừng nỗ lực để trở thành những cán bộ y tế vừa hồng vừa chuyên".

Không chỉ đào tạo trong nước, nhà trường còn thu hút, đào tạo hơn 500 sinh viên Lào, tạo nên môi trường học tập đa dạng, hội nhập.

Chia sẻ về định hướng phát triển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa Mai Văn Bảy, khẳng định: Việc được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tập thể nhà trường trong giai đoạn phát triển mới. Đây không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình nâng tầm toàn diện.

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn chất lượng cao; đổi mới chương trình theo hướng hiện đại, tăng cường thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế; lấy người học làm trung tâm và chuẩn đầu ra làm cam kết.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và đào tạo, xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh; đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống phòng thực hành, mô phỏng hiện đại. Đề án xây dựng nhà thực hành chất lượng cao với tổng mức đầu tư lớn đang được triển khai sẽ trở thành “trái tim” trong đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế tiếp tục được chú trọng, hướng tới liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên với các đối tác nước ngoài; từng bước đưa chương trình đào tạo tiệm cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Mục tiêu là đào tạo ra nguồn nhân lực y tế không chỉ vững chuyên môn, mà còn sáng y đức, giàu kỹ năng và có khả năng hội nhập quốc tế.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, nhà trường tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động vì cộng đồng như khám, cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu nhân đạo, truyền thông giáo dục sức khỏe. Các chương trình hướng nghiệp, kết nối học sinh cũng được triển khai rộng khắp, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nuôi dưỡng y đức cho sinh viên.

Hơn 65 năm là một hành trình đáng tự hào, nhưng phía trước là chặng đường lớn hơn với nhiều kỳ vọng. Với nền tảng đã được khẳng định, chiến lược rõ ràng và khát vọng vươn xa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đang sẵn sàng bước vào hành trình mới - hành trình của chất lượng, hội nhập và phát triển bền vững. Từ mái trường này, những “chiến binh áo trắng” tương lai sẽ tiếp tục được chắp cánh, mang theo tri thức, y đức và trách nhiệm để phụng sự cộng đồng, góp phần xây dựng nền y tế Việt Nam ngày càng hiện đại và nhân văn.

Tô Hà