Trung Quốc tăng trưởng kinh tế quý II thấp nhất kể từ năm 2022

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 15/7 cho thấy, nền kinh tế nước này ghi nhận mức tăng trưởng trong quý II vừa qua thấp hơn kỳ vọng khi nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước tiếp tục suy yếu, trong khi lĩnh vực bất động sản vẫn chìm trong khó khăn.

Tăng trưởng kinh tế quý II/2026 của Trung Quốc đạt 4,3%, thấp nhất kể từ năm 2022. Ảnh: CNBC.

Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 5% của quý I và thấp hơn dự báo 4,5-5% của các nhà kinh tế cũng như mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ Trung Quốc đề ra. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng theo quý thấp nhất của nền kinh tế nước này kể từ năm 2022.

Các chuyên gia nhận định, tăng trưởng chậm lại chủ yếu do nhu cầu trong nước yếu, hoạt động đầu tư giảm tốc và cuộc khủng hoảng kéo dài trên thị trường bất động sản tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong sáu tháng đầu năm, đầu tư vào tài sản cố định tại khu vực thành thị, bao gồm đầu tư phát triển bất động sản và hạ tầng, giảm khoảng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều tích cực, doanh số bán lẻ trong tháng 6 tăng 1%, đảo chiều so với mức giảm 0,6% của tháng trước và vượt kỳ vọng của giới phân tích. Kết quả này cho thấy tiêu dùng nội địa bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, dù tốc độ phục hồi vẫn còn khá chậm.

Sản lượng công nghiệp trong tháng 6 của Trung Quốc tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo của thị trường. Ảnh: SCMP.

Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Sản lượng công nghiệp trong tháng 6 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo của thị trường. Hoạt động xuất khẩu cũng duy trì khả năng chống chịu nhờ nhu cầu mạnh đối với các linh kiện điện tử và sản phẩm phục vụ ngành công nghệ cao, đặc biệt là chuỗi cung ứng liên quan đến AI, khi nhiều doanh nghiệp trên thế giới tiếp tục gia tăng nhập khẩu nguyên vật liệu và linh kiện từ Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng kinh tế Trung Quốc hiện vẫn đối mặt với tình trạng mất cân đối giữa nhu cầu trong nước còn yếu và năng lực sản xuất duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với một số đối tác lớn như Mỹ và Liên minh châu Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Bắc Kinh sẽ cần triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ tiêu dùng, kích thích đầu tư và ổn định thị trường bất động sản nhằm duy trì đà tăng trưởng trong những quý còn lại của năm.

Ngọc Liên

Nguồn: TNN.