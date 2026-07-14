Đón học sinh Thanh Hóa đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế

Chiều 14/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Trường THPT Chuyên Lam Sơn cùng gia đình, thầy cô và đông đảo các em học sinh đã có mặt tại Sân bay quốc tế Nội Bài đón em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn trở về sau khi xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 56 tổ chức tại Colombia.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đức Quế cùng các Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn chúc mừng em Lê Duy Khánh và thầy giáo Nguyễn Bá Tư.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 56 được tổ chức tại Colombia từ ngày 4 đến 12/7/2026, thu hút sự tham gia của 381 học sinh trung học xuất sắc đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh trải qua hai phần thi gồm lý thuyết và thực nghiệm, mỗi bài thi kéo dài gần 5 giờ.

Kỳ thi đánh giá toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề cũng như kỹ năng thực hành môn Vật lý.

Các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Lam Sơn chúc mừng em Lê Duy Khánh và thầy giáo Nguyễn Bá Tư.

Đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh dự thi và đều giành huy chương, với 4 Huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, đưa đội tuyển vào top 7 quốc gia có thành tích cao nhất. Trong đó, em Lê Duy Khánh, lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn giành Huy chương Bạc.

Trước đó, Lê Duy Khánh là thủ khoa toàn quốc môn Vật lý tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026; đồng thời giành Huy chương Đồng Kỳ thi Olymic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026).

Thành tích ấn tượng này là kết quả của niềm đam mê học tập, sự nỗ lực bền bỉ của bản thân em, cùng sự tận tâm của các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em.

Các thầy cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn chúc mừng em Lê Duy Khánh và thầy giáo Nguyễn Bá Tư.

Tấm Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế của Lê Duy Khánh tiếp tục tô thắm bảng vàng thành tích của Trường THPT chuyên Lam Sơn nói riêng, ngành giáo dục Thanh Hóa nói chung.

Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng chinh phục tri thức tới học sinh toàn tỉnh.

Tường Vân