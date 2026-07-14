Chính thức sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức

Ngày 14/7, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg về việc sáp nhập Trường Đại học (ĐH) Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức.

Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định; bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình sáp nhập, tổ chức lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trường ĐH Hồng Đức tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học đang học tại Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Linh Hương