Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Tòa án Hình sự cấp cao số 11 của Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã ban hành lệnh bắt giữ và yêu cầu Interpol phát "thông báo đỏ" đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng 34 quan chức nước này. Quyết định trên được đưa ra liên quan đến vụ án xét xử lực lượng an ninh Israel chặn bắt hạm đội viện trợ nhân đạo quốc tế hướng đến Dải Gaza.

Một tòa án ở Istanbul đã quyết định ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Modernaz.

Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố Istanbul, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng 34 quan chức và cá nhân liên quan của Israel bị cáo buộc các tội danh bao gồm: tội ác chống lại loài người, tước đoạt tự do trái pháp luật và chiếm đoạt phương tiện trái phép. Các cáo buộc này liên quan đến hoạt động ngăn chặn hạm đội tàu viện trợ nhân đạo dân sự hướng về Gaza của quân đội Israel.

Để phục vụ quá trình tố tụng, Tòa án Istanbul đã quyết định gửi yêu cầu ban hành “thông báo đỏ” (lệnh truy nã quốc tế) tới Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đối với ông Netanyahu và các cá nhân liên quan.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia áp dụng nguyên tắc “thẩm quyền tài phán phổ quát”, cho phép các tòa án nước này thụ lý và xét xử các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người, bất kể quốc tịch của nghi phạm hay địa điểm xảy ra vụ việc.

Dù tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh, giới quan sát pháp lý quốc tế nhận định khả năng Interpol phê duyệt yêu cầu này là rất thấp.

Các tàu thuộc hạm đội Sumud toàn cầu bị Israel bắt giữ được đưa đến cảng Ashdod ở Ashdod, Israel, ngày 19 tháng 5 năm 2026. Ảnh: AA.

Theo Điều 3 Hiến chương của Interpol, tổ chức này nghiêm cấm nghiêm ngặt mọi hành vi can thiệp hoặc hoạt động mang tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc. Do đó, các yêu cầu bắt giữ liên quan đến tranh chấp địa chính trị hoặc nhắm vào các nguyên thủ quốc gia đương nhiệm thường bị từ chối phát hành nhằm bảo đảm tính trung lập của tổ chức cảnh sát quốc tế này.

Hiện phía chính phủ Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức trước quyết định của tòa án Istanbul. Quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel vẫn đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua kể từ khi cuộc xung đột tại Dải Gaza bùng phát.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, UA News, Modern Az