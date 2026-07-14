Xem xét đề nghị “trả đội bóng” của CLB Đông Á Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa về việc “trả đội bóng”.

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 80/BĐĐATH ngày 6/7/2026 của Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa về việc báo cáo và đề nghị trả đội bóng.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế để nghiên cứu, giải quyết các đề nghị của doanh nghiệp, bảo đảm kịp thời, đúng quy định; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đội bóng Đông Á Thanh Hóa trải qua mùa giải 2025/2026 đầy biến động.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Đội bóng Đông Á Thanh Hóa vừa trải qua một mùa giải nhiều biến động, đặc biệt là những khó khăn về tài chính.

Khó khăn của đội bóng bắt đầu bộc lộ từ cuối tháng 8/2025, sau khi Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các vi phạm liên quan đến kế toán và hoạt động bán đấu giá tài sản.

Dù Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vẫn tiếp tục quản lý đội bóng, song việc thiếu nguồn lực tài chính đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của CLB, khiến nhiều cầu thủ chia tay đội bóng.

Hiện các cầu thủ đã trở lại tập trung tại đại bản doanh để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027; tuy nhiên, đội vẫn chưa thể bước vào tập luyện chuyên môn do những vấn đề liên quan đến công tác điều hành và tương lai của CLB vẫn đang chờ được giải quyết.

Trước đó, ngày 9/7, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thảo luận giải pháp phát triển bóng đá Thanh Hóa theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ rà soát, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của CLB, bảo đảm quyền lợi chính đáng của huấn luyện viên, cầu thủ; đồng thời tích cực tìm kiếm nhà đầu tư, nhà tài trợ có đủ năng lực để đồng hành lâu dài cùng đội bóng.

CLB bóng đá Thanh Hóa qua các thời kỳ luôn là niềm tự hào của người hâm mộ xứ Thanh.

Trải qua hơn sáu thập kỷ tính từ thời điểm ra đời năm 1962, đội bóng đã mang về nhiều danh hiệu ở đấu trường quốc nội; trở thành biểu tượng thể thao, niềm tự hào của nhiều thế hệ người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Việc sớm tháo gỡ khó khăn để duy trì và phát triển đội bóng vì thế là kỳ vọng của đông đảo người dân Thanh Hóa.

Hoàng Sơn