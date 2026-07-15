Quốc hội Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên đến hết tháng 10

Quốc hội Ukraine ngày 14/7 đã thông qua việc gia hạn thiết quân luật và lệnh tổng động viên trên toàn quốc thêm 90 ngày, kéo dài từ ngày 2/8 đến hết ngày 31/10/2026, trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là lần thứ 20 Kiev gia hạn hai biện pháp khẩn cấp này kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2/2022.

Quốc hội Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên đến hết tháng 10. Ảnh: Anadolu.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 313 nghị sĩ ủng hộ việc gia hạn thiết quân luật, trong khi 311 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành kéo dài lệnh tổng động viên. Hai dự luật đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky trình lên Quốc hội hôm 13/7 và được thông qua trong phiên họp toàn thể một ngày sau đó.

Để chính thức có hiệu lực, các dự luật vẫn cần được Tổng thống Zelensky ký ban hành. Nếu được ký thành luật, các biện pháp này sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/10.

Tổng thống Zelensky lần đầu tuyên bố thiết quân luật và phát động tổng động viên vào ngày 24/2/2022, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. Kể từ đó, hai biện pháp này liên tục được gia hạn nhằm duy trì khả năng huy động nguồn nhân lực và bảo đảm hoạt động của lực lượng vũ trang trong bối cảnh giao tranh kéo dài.

Tổng thống Zelensky lần đầu tuyên bố thiết quân luật và phát động tổng động viên vào ngày 24/2/2022, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. Ảnh: Getty Images.

Việc tiếp tục kéo dài thiết quân luật đồng nghĩa với việc Ukraine vẫn duy trì nhiều biện pháp đặc biệt về an ninh và quốc phòng, bao gồm hạn chế một số quyền dân sự theo quy định của pháp luật, đồng thời cho phép chính phủ tiếp tục huy động nhân lực và nguồn lực phục vụ cuộc chiến.

Quyết định mới được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn hoặc một thỏa thuận hòa bình vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể. Giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định việc duy trì tình trạng thiết quân luật và tổng động viên là cần thiết để bảo đảm năng lực phòng thủ của đất nước trước những thách thức an ninh hiện nay.

Ngọc Liên

Nguồn Anadolu.