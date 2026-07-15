Nga phóng tàu Soyuz MS-29 đưa phi hành đoàn Nga - Mỹ lên ISS

Tàu Soyuz MS-29 đã được phóng thành công từ bệ phóng lịch sử tại Sân bay vũ trụ Baikonur thuộc Kazakhstan sau nhiều tháng sửa chữa, đưa hai phi hành gia Nga và một phi hành gia Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), tiếp tục khẳng định sự hợp tác giữa hai cường quốc trong lĩnh vực không gian bất chấp những căng thẳng địa chính trị.

Nga phóng tàu Soyuz MS-29 đưa phi hành đoàn Nga - Mỹ lên ISS. Ảnh: Reuters.

Tàu Soyuz MS-29 cất cánh lúc 14 giờ 47 phút GMT, đưa phi hành gia Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA Anil Menon cùng hai phi hành gia Nga Pyotr Dubrov và Anna Kikina lên ISS. Chỉ hơn 3 giờ sau khi rời bệ phóng, tàu đã kết nối thành công với trạm vũ trụ, nơi hiện có ba phi hành gia Mỹ, hai phi hành gia châu Âu và hai phi hành gia Nga đang làm việc. Theo kế hoạch, ba thành viên của Soyuz MS-29 sẽ lưu lại ISS khoảng 8 tháng trong khuôn khổ Phái bộ Expedition 75.

Phi hành gia Anil Menon, 49 tuổi, lần đầu tiên thực hiện sứ mệnh không gian sau nhiều năm công tác với vai trò bác sĩ, phi công và sĩ quan quân đội. Trong khi đó, đây là chuyến bay thứ hai của cả hai phi hành gia Pyotr Dubrov và Anna Kikina.

Chuyến bay lần này cũng mang ý nghĩa biểu tượng đối với quan hệ hợp tác không gian giữa Nga và Mỹ. Giám đốc NASA Jared Isaacman đã tới Baikonur để dự lễ phóng và có cuộc gặp với người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos Dmitry Bakanov. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo NASA tới sân bay vũ trụ Baikonur kể từ năm 2018, cho thấy hai bên vẫn duy trì đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực không gian.

Phi hành gia Mỹ Anil Menon (ngoài cùng bên trái) cùng hai phi hành gia Nga Pyotr Dubrov và Anna Kikina. Ảnh: Sputnik.

Mặc dù quan hệ giữa Mỹ và Nga tiếp tục căng thẳng trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát, Trạm Vũ trụ Quốc tế vẫn được xem là một trong số ít lĩnh vực mà hai nước cùng các đối tác quốc tế duy trì hợp tác hiệu quả. Việc Soyuz MS-29 khởi hành lên quỹ đạo một lần nữa khẳng định rằng, trong hành trình khám phá không gian, khoa học và hợp tác quốc tế vẫn có thể vượt lên trên những khác biệt về chính trị và địa chính trị.

Ngọc Liên

Nguồn: Sputnik/Reuters.